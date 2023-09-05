الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"الغضبان": الرئيس السيسي لديه رؤية ثاقبة ومدروسة وما حدث بسيناء يضاف لإنجازات الدولة

عادل الغضبان
عادل الغضبان

قال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، إن تسليم العقود المؤمنة للمنتفعين بالأراضي الزراعية من أبناء سيناء ومحافظات القناة، حلم يتحقق الآن.

وأضاف خلال تصريحاته لقناة "إكسترا نيوز"، أننا لو عدنا بالذاكرة لنهاية 2015 كان الرئيس السيسي يدشن مشروع تنمية محاور بورسعيد، مؤكدًا أنه في عام 2023 أصبح ميناء شرق بورسعيد رقم 10 على مستوى العالم ضمن أكثر من 300 ميناء، وهذا يؤكد الرؤية الثاقبة والمدروسة من الرئيس. 

وأكد الغضبان أن تسليم الشباب العقود المميكنة يعتبر يومًا تاريخيا ويعتبره من أعظم الأيام، لأن الدولة تقول لهؤلاء الشباب ابنوا وعمروا أنتم وأولادكم وأحفادكم، وتم توفير المياه والأسمدة، وهذا حلم عشناه ويضاف لإنجازات الدولة المصرية موجهًا الشكر للرئيس السيسي، لتحقيقه الوعود للشعب المصري.

منطقة شرق بورسعيد نجحت قبل أن تبدأ

وتابع، أن ميناء شرق بورسعيد أصبح رقم 10 على مستوى العالم لأنه يوجد شبكة طرق ومجموعة أنفاق وبنية تحتية ومعلوماتية لتخدم الميناء.

وأوضح أن منطقة شرق بورسعيد نجحت قبل أن تبدأ، لأنها محاطة بالمنطقة الصناعية لقناة السويس وإلى جانبها محطة معالجة الصرف الزراعي، بالإضافة إلى الأراضي الزراعية وترعة الشيخ زايد، فهي منطقة تنمية متكاملة. 

وأشار إلى أنه لابد أن يكون هناك مناطق لوجيستية تخدمها وشبكة اتصالات ومواصلات وأيدي عاملة ولذا كانت الرؤيا السياسية ثاقبة وتحققت.

اللواء عادل الغضبان أبناء سيناء الرئيس السيسي الرؤيا الثاقبة المدروسة العقود المميكنة شرق بورسعيد ميناء شرق بورسعيد لانجازات الدولة المصرية للرئيس عبدالفتاح السيسي

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