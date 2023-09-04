الإثنين 04 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مشايخ سيناء تتوجه بالشكر للرئيس السيسى بعد تسليم 300 عقد مؤمن للأراضى

تسليم 300 عقد مؤمن
تسليم 300 عقد مؤمن للأراضي

شارك الإعلامي أحمد موسى، أهالي سيناء فرحتهم بتسلمهم عقود تملك الأراضي الزراعية، من خلال الحديث مع الأهالي ببرنامجه "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية صدى البلد.

تطوير سيناء 

قال أحد مشايخ قبائل سيناء، إنه سيتم تسليم أكثر من 300 عقد خاص بتمليك الأراضي الزراعية في سيناء، معبراً: "نشكر الرئيس السيسي على هذه الاحتفالية، وندعم الرئيس في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وذلك بسبب حجم التنمية الشاملة التي تشهدها سيناء مؤخراً".

وأكد الشيخ محمد الخليلي، شيخ قبيلة أولاد سليمان بالعريش، أن ما تشهده العريش الآن من مظاهر التنمية إنجاز كبير وغير مسبوق على الإطلاق، قائلاً: "نشهد تطور ملحوظ في شمال سيناء، والقادم أفضل، وداعمين للرئيس السيسي في كل خطواته، ومصر حباها الله بالرئيس السيسي".

سيناء آمنة 

وفي السياق ذاته أشار الشيخ مسلم أبوعكر، من أهالي الشيخ زويد، إلى أن أبناء الشيخ زويد الوطنيين دعموا الرئيس السيسي والجيش المصري منذ البداية حتى تم تطهير سيناء من الإرهاب، معبرًا: "سيناء آمنة الآن بصورة كبيرة ونشكر ربنا على هذه النعمة التي نعيش بها وكنا نفقدها".

مشايخ سيناء السيسي دعم الرئيس في الانتخابات تنمية سيناء صدى البلد

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