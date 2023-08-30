الخميس 31 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أحمد موسى يطالب محمد صلاح بالمشاركة فى حملة استرداد آثارنا المصرية

أحمد موسى
أحمد موسى

طالب الإعلامي أحمد موسى، محمد صلاح بالمشاركة في حملة استرداد الآثار المصرية، قائلًا: "النجم العالمي ينضم لحملة مصر لاسترداد تاريخها وآثارها من بريطانيا ومن المتحف البريطاني وغيرها". 

وأضاف أحمد موسى خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" عبر قناة صدى البلد، أن النجم العالمي محمد صلاح يزور متحفًا للآثار المصرية القديمة في لندن، معقبًا: "محمد صلاح سيكون كلامه مؤثرًا جدًا".

وتابع: "محمد صلاح عليه مسئولية تجاه بلاده، وعمره ما يتأخر، ولا بد أن يُساند هذه الحملة لأن محمد صلاح لن يبقى مدى الحياة في لندن، في الآخر مصر بلده، وبلده أهم من بريطانيا". 

 

أحمد موسى برنامج على مسؤوليتي استرداد الآثار المصرية المتحف البريطاني حملة مصر

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