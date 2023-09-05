الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بحضور وزير قطاع الأعمال.. محافظ دمياط تعقد اجتماعا لمناقشة خطة تطوير صناعة الأثاث

محافظ دمياط
محافظ دمياط

عقدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، والدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، والدكتور حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، واللواء كامل هلال مستشار وزير الصناعة والتجارة للمشروعات الصناعية، والعميد محمد عبد البديع رئيس فرع هيئة الرقابة الإدارية، واللواء حازم هدهود رئيس مجلس إدارة شركة دمياط للأثاث اجتماعًا حضره عدد كبير من ممثلى تلك الجهات وكذلك ممثلى الغرفة التجارية بدمياط والصناعة ، تناول مناقشة مخطط تطوير صناعة الأثاث بمحافظة دمياط وذلك تنفيذًا لتوجيهات فخامة  رئيس الجمهورية و قرار رئيس مجلس الوزراء.

 

وفى هذا السياق، استعرضت الدكتورة منال عوض، أهم التوصيات التى تم الخروج بها من جلسات ورش العمل التى انعقدت الأسبوع الماضي، حيث أشارت إلى أنها تضمنت آليات دعم الصناع ودراسة مقترح إنشاء كيان مختص بصناعة الأثاث يضم خبراء من الجهات المختلفة والجامعات وأيضًا كبار وصغار الصناع، تكون مهمته دراسة محاور التطوير والتحديث والتدريب، وتعزيز دور مركز تكنولوجيا الأثاث لتقديم خدمات التدريب والدعم الفنى للخروج بمنتج  يضاهي المنتجات العالمية بما يؤهله إلى مجال التصدير إلى الأسواق الدولية، وأيضًا تعزيز مشاركة الصناع بالبعثات الخارجية وتوفير الأخشاب والمواد الخام اللازمة للصناعة من خلال المصانع التابعة لوزارة قطاع الأعمال وكذلك مشاركة المنتج الدمياطي بالمنافذ التجارية التابعة للوزارة.

 

وأشارت إلى أنه تم تسليط الضوء حول أهمية مراجعة الاتفاقيات التجارية التى أجرتها مصر مع دول العالم وإقامة اتفاقية تخص قطاع الأثاث على غرار باقى الاتفاقيات، مؤكدة ضرورة الاهتمام بمحورى التدريب وتسويق المنتجات وكذلك خطة دعم المصدرين وإدارج محور التعليم المتعلق بالصناعة ضمن رؤية التعليم الفنى لإعداد جيل جديد من العمالة المدربة على التقنيات الحديثة ، وتقديم حوافز استثمارية من خلال الهيئة العامة للاستثمار لجذب المستثمرين، لافتة إلى أهمية هذا الاجتماع الموسع للوصول إلى خارطة طريق وتحديد القرارات الخاصة بمخطط التطوير تتضمن حلول عملية قصيرة الأجل وطويلة المدى للتعامل مع المشكلة باعتبارها قضية اقتصادية ذات تأثير على مواطنى المحافظة والاقتصاد القومى تمهيدًا لعرضها على رئيس مجلس الوزراء خلال الفترة القادمة، حيث تم مناقشة كافة المحاور بشكل تفصيلي خلال الاجتماع.

وأكدت محافظ دمياط، حرص الدولة على تطوير صناعة الأثاث التى تشتهر بها محافظة دمياط منذ تاريخ طويل واستعادة مكانتها الكبيرة التى حظت بها بالأسواق المحلية والإقليمية والدولية على مدار سنوات،  لافتة إلى أن هناك توجيهات من القيادة السياسية بوضع خريطة عمل للتطوير خلال الوقت الحالى تتضمن خطة مستقبلية للصناعة و كذلك دفع العمل بمدينة دمياط للأثاث والتى تُعد من أهم المشروعات القومية التى تضمنت ورش وهناجر ومنطقة صناعية ومنطقة خدمات تجارية ومناطق إدارية وخدمية ومركز تعليم فنى ومركز تكنولوجيا الأثاث وذلك لتعظيم الاستفادة من المزايا التنافسية وتعظيم القيمة المضافة.

صناعة الأثاث محافظة دمياط وزير قطاع الأعمال دمياط منال عوض

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