الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 5-9-2023 في التعاملات المسائية

الدولار
الدولار

سعر الدولار اليوم الثلاثاء الموافق 5 سبتمبر 2023، خلال التعاملات المسائية سجل استقرارا أمام الجنيه المصري والليرة السورية في البنوك وماكينات الصرافة، وسجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري نحو 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنوك اليوم الثلاثاء

وسجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء الموافق 5 سبتمبر 2023، خلال التعاملات المسائية أمام الجنيه المصري في البنوك المصرية، وفيما يلي ننشر قائمة لآخر تحديث للدولار في البنوك.

منتصف التعاملات| سعر الدولار اليوم الثلاثاء 5-9-2023

سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي

سجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء الموافق 5 سبتمبر 2023، استقرارًا في البنك الأهلي المصري، خلال التعاملات المسائية ليبلغ 30.76 جنيه للشراء، و 30.86 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري في بنك مصر

استقر سعر الدولار اليوم الثلاثاء الموافق 5 سبتمبر 2023، أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية في بنك مصر، حيث سجل نحو 30.77 جنيه للشراء، و 30.86 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي

سعر الدولار اليوم الثلاثاء الموافق 5 سبتمبر 2023، خلال التعاملات المسائية سجل في البنك التجاري الدولي، نحو 30.86 جنيه للشراء، و30.96 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري في بنك الإسكندرية

استقر سعر الدولار في بنك الإسكندرية اليوم الثلاثاء الموافق 5 سبتمبر 2023، خلال التعاملات المسائية سجل نحو 30.86 جنيه للشراء، و 30.91 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الليرة السورية اليوم الثلاثاء

سجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء الموافق 5 سبتمبر، استقرارًا مقابل الليرة السورية خلال التعاملات المسائية، حيث بلغ سعر الدولار في دمشق نحو 13900 ليرة للشراء، و 14100 ليرة للبيع.

كما سجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء الموافق 5 سبتمبر 2023 في حلب نحو 13950 ليرة للشراء و 14150 ليرة للبيع، كما سجل في إدلب نحو 14450 ليرة للشراء، و 14550 ليرة للبيع، وبلغ في الحسكة 14450 ليرة للشراء و 14550 للبيع

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