استعلام تقديم الصف الأول الابتدائي الأزهري 2023 والأوراق المطلوبة

توفر بوابة الأزهر الالكترونية 2023 استعلام تقديم الصف الأول الابتدائي الأزهري 2024 للعام الدراسي الجديد، حيث يتم الاستعلام عن تقديم الأزهر 2023 إلكترونيا عبر بوابة الأزهر الشريف.

خطوات استعلام تقديم الصف الأول الابتدائي الأزهري 2023

- ادخل عبر بوابة الأزهر الإلكترونية من هنــا https://azhar.gov.eg .

- اختر أيقونة نتائج تقديم الطلاب .

- اختر الصف الأول الابتدائي.

- سجل الرقم القومي للتلميذ.

- ضع علامة صح على محافظة الإقامة.

- اضغط على كلمة عرض النتائج.

- تظهر النتيجة.

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أوراق تقديم الصف الأول الابتدائي الأزهري 2023

فور نجاح الطفل في استعلام تقديم الصف الأول الابتدائي الأزهري 2023 يبدأ تقديم أوراق المستندات المطلوبة وهي كالتالي:

يجب إحضار الأوراق المطلوبة ضمن إجراءات تقديم الصف الأول الابتدائي الأزهري 2023 والتي تتضمنت الآتي:

- 6 صور شخصية للطفل المتقدم بخلفية بيضاء.

- صورة لـ بطاقة الطفل الصحية والأصل للاطلاع.

- التقرير الطبي من التأمين الصحي محددًا به الحالة الصحية للطفل، وما يفيد خلوه من الأمراض المعدية.

- صورة لـ بطاقة الرقم القومي للأب والأم.

- صورة من فاتورة الكهرباء أو المياه أو التليفون الأرضي.

- الدمغات الصحية والتعليمية اللازمة من مكاتب البريد.

- أصل شهادة ميلاد الطفل.

بوابة الأزهر الإلكترونية 2023

تعتبر بوابة الأزهر الإلكترونية هي الموقع الرسمي للأزهر الشريف ويمكن من خلاله الحصول على المعلومات التالية:

- نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية الدور الثاني 2022 /2023.

- مواعيد اختبارات مسابقة بنك فيصل الإسلامي.

- نتيجة الدور الثاني لشهادات القراءات 2023.

- نتائج طعون الثانوية الأزهرية للدور الأول 2023.

- نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية الدور الأول 2022/ 2023.

- مكتب الأزهر لدعم الابتكار وريادة الأعمال.

- التقدم للمعاهد الأزهرية للطلاب المصريين العائدين من الخارج للعام الدراسي 2023/2024م.

- امتحانات الصفوف الأول والثاني والثالث الابتدائي "أبناؤنا في الخارج" الدور الثاني للعام الدراسي 2022/ 2023.

- "معًا".. لعودة القيم الإيجابية.

- مسابقة ثقافية بلادي.

- نتيجة قرعة رحلة مدينة الألعاب المائية أكوا بارك 2023.

- مسابقة بنت الأزهر للطالبات الوافدات.

- نتيجة شهادات معاهد البعوث الإسلامية الدور الأول 2022/ 2023.

- نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية لمعاهد فلسطين 2022/ 2023.