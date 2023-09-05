الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

استعلام تقديم الصف الأول الابتدائي الأزهري 2023 والأوراق المطلوبة

الابتدائي الأزهري
الابتدائي الأزهري

توفر بوابة الأزهر الالكترونية 2023 استعلام تقديم الصف الأول الابتدائي الأزهري 2024 للعام الدراسي الجديد، حيث يتم الاستعلام عن تقديم الأزهر 2023 إلكترونيا عبر بوابة الأزهر الشريف.

 

خطوات استعلام تقديم الصف الأول الابتدائي الأزهري 2023

 

- ادخل عبر بوابة الأزهر الإلكترونية من هنــا https://azhar.gov.eg .

- اختر أيقونة نتائج تقديم الطلاب .

- اختر الصف الأول الابتدائي.

- سجل الرقم القومي للتلميذ.

- ضع علامة صح على محافظة الإقامة.

- اضغط على كلمة عرض النتائج.

- تظهر النتيجة.

 

اقرأ أيضا

بوابة الأزهر| نتيجة الشهادة الثانوية الدور الثانى 2023

موقع التنسيق الإلكتروني.. تسجيل تنسيق الثانوية الأزهرية 2023

 

بوابة الأزهر| نتيجة الشهادة الثانوية الدور الثانى 2023

بوابة الأزهر الإلكترونية| نتيجة الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2023 ورابط التنسيق الالكتروني

أوراق تقديم الصف الأول الابتدائي الأزهري 2023 

فور نجاح الطفل في استعلام تقديم الصف الأول الابتدائي الأزهري 2023 يبدأ تقديم أوراق المستندات المطلوبة وهي كالتالي: 

يجب إحضار الأوراق المطلوبة ضمن إجراءات تقديم الصف الأول الابتدائي الأزهري 2023 والتي تتضمنت الآتي:

- 6 صور شخصية للطفل المتقدم بخلفية بيضاء.

- صورة لـ بطاقة الطفل الصحية والأصل للاطلاع.

- التقرير الطبي من التأمين الصحي محددًا به الحالة الصحية للطفل، وما يفيد خلوه من الأمراض المعدية.

- صورة لـ بطاقة الرقم القومي للأب والأم.

- صورة من فاتورة الكهرباء أو المياه أو التليفون الأرضي.

- الدمغات الصحية والتعليمية اللازمة من مكاتب البريد.

- أصل شهادة ميلاد الطفل.

 

بوابة الأزهر الإلكترونية 2023

 

تعتبر بوابة الأزهر الإلكترونية هي الموقع الرسمي للأزهر الشريف ويمكن من خلاله الحصول على المعلومات التالية:

- نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية الدور الثاني 2022 /2023.

- مواعيد اختبارات مسابقة بنك فيصل الإسلامي.

- نتيجة الدور الثاني لشهادات القراءات 2023.

- نتائج طعون الثانوية الأزهرية للدور الأول 2023.

- نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية الدور الأول 2022/ 2023.

- مكتب الأزهر لدعم الابتكار وريادة الأعمال.

- التقدم للمعاهد الأزهرية للطلاب المصريين العائدين من الخارج للعام الدراسي 2023/2024م.

- امتحانات الصفوف الأول والثاني والثالث الابتدائي "أبناؤنا في الخارج" الدور الثاني للعام الدراسي 2022/ 2023.

- "معًا".. لعودة القيم الإيجابية.

- مسابقة ثقافية بلادي.

- نتيجة قرعة رحلة مدينة الألعاب المائية أكوا بارك 2023.

- مسابقة بنت الأزهر للطالبات الوافدات.

- نتيجة شهادات معاهد البعوث الإسلامية الدور الأول 2022/ 2023.

- نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية لمعاهد فلسطين 2022/ 2023.

 

استعلام تقديم الصف الاول الابتدائي الازهري 2023 تقديم الازهر 2023 بوابة الأزهر الالكترونية 2023 بوابة الازهر الشريف الصف الأول الابتدائي

الأكثر قراءة

ملاحق 3 ثانوي| نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2023 بالاسم فقط

بوابة الأزهر| رابط نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2023 برقم الجلوس

غلق كلى لطريق بلبيس وتحويلات مرورية مهمة

BBC: كاف يتجه لإلغاء عقده مع شبكة قنوات beIN SPORTS

بمشاركة إمام عاشور.. الأهلي يفوز على NK Aluminiji بثلاثية

"ملكش آخر".. المصرية للاتصالات تطلق نظام الفاتورة الشهري الجديد “WE Gold”

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

معركة فى الخلاء

منى رجب

البنات المصريات قادمات.. ومصر الحديثة ستنتصر

ماجد حبته

مستشفى نيروبى القبطى

جلال حمام

من تاريخ جماعة الإخوان الأسود "1"

حسين دعسة

أسرار لا تحسمها قمة "بوتين - أردوغان".. كيف؟

عبدالوهاب داود

ونحن نحب صلاح.. تمت الصفقة أم لم تتم

وائل لطفي

مهرجان العلمين.. النجاح فى خدمة الوطن

ماجد حبته

رويترز.. وديون مصر!

صور

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الأمم المتحدة تطالب إسرائيل بعدم ترحيل الإريتريين من تل أبيب

فلسطين تطالب "الجنائية الدولية" بتحمل مسؤوليتها بشأن مجرمي الحرب الإسرائيليين

إسرائيل تفتح سفارتها فى البحرين بعد 3 سنوات من تطبيع العلاقات