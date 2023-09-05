وكيل "صحة أسيوط": 626 ألفا و615 مستفيدا بمبادرة "100 يوم صحة" بالمحافظة

أعلن الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط ، مؤشرات أعمال حملة 100 يوم صحة بمحافظة أسيوط، حيث جرى توقيع الكشف الطبي على عدد 626 ألفا و 615 مستفيدا ومستفيدة منذ بداية الحملة وحتى اليوم الواحد والسبعون من الحملة.

وكيل الصحة: عدد المنتفعات بالوحدات الثابتة والمتنقلة 159 ألفا و767 مستفيدة



وأشار وكيل وزارة الصحة بأسيوط، إلى أن عدد المنتفعات بالوحدات الثابتة والمتنقلة 159 ألفا و767 مستفيدة بخدمات تنظيم الأسرة منذ انطلاق حملة 100 يوم صحه وعدد 13 ألفا و764 ندوة إعلامية بعدد 161 ألفا و757 مستفيدة من خدمات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة.



وأوضح وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، أنه تردد على القوافل العلاجية منذ بداية المبادرة 21 ألفا و45 مواطنا ومواطنة وأن المحولين إلى المستشفيات 63 والمترددين على مبادرة ١٠٠ يوم صحة 4431 والمحولين إلى المستشفيات 30 بإجمالي عدد مترددين 25 ألف و476 مواطنا وإجمالي المحولين 93 مواطنا للمستشفيات لاستكمال الفحوص وإجراءات العلاج.



وكان اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، قد أكد استمرار فعاليات حملة 100 يوم صحة بكافة مراكز ومدن وقرى المحافظة طوال أيام الحملة، لاستهداف أكبر عدد ممكن من المواطنين مطالبًا الفرق والأطقم الطبية، المشاركة في الحملة ببذل المزيد من الجهد والعطاء، لتحسين الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وخاصة خدمات المبادرات الرئاسية في قطاع الصحة، لافتًا إلى متابعته المستمرة والميدانية لفعاليات الحملة بمختلف مواقع العمل وتوجيه رؤساء المراكز والمدن لتقديم كافة الدعم والتسهيلات للحملة.



ودعا المحافظ، المواطنين إلى ضرورة الاطمئنان على أنفسهم بالمتابعة المستمرة وقياس السكر والضغط، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية، للكشف المبكر عن الأمراض غير السارية.



وأوضح أن الحملة تأتي استكمالا للمبادرات الرئاسية 100 مليون صحة، والتي تسعى إلى التوسع في تقديم خدمات مبادرات الصحة العامة وتكثيف العمل بها خلال مدة زمنية قصيرة تصل إلى 100 يوم، مع ضمان إتاحة جميع الخدمات الطبية على مستوى عال من الجودة، والتأكيد على تضافر الجهود بين جميع الجهات المعنية ، لضمان وصول الخدمات للمنتفعين في جميع المناطق، وبخاصة الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا.

وشدد على ضرورة تكثيف الإجراءات والخدمات الطبية، من خلال الانتشار في تقديم الخدمات الصحية وتفعيل كافة المبادرات الرئاسية والبدء في المبادرات المستحدثة وإجراء مسح طبي وتوفير الدواء والعلاج للمرضى، وتكثيف وتفعيل الأعمال الوقائية والخدمات البيئية ونشر الوعي الصحي في مجال الصحة الإنجابية، فضلًا عن تحويل الحالات المرضية إلى المستشفيات المركزية والعامة والنوعية لاستكمال العلاج واجراء التدخلات العلاجية والجراحية اللازمة.

حملة 100 يوم صحة

حملة 100 يوم صحة

حملة 100 يوم صحة

حملة 100 يوم صحة

حملة 100 يوم صحة

حملة 100 يوم صحة

حملة 100 يوم صحة

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