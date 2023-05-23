وكيل "صحة أسيوط" يفاجئ مستشفى النساء والتوليد والأطفال ويوجه بتشغيل 6 حضانات

أجرى الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط، جولة مرورية تفقد خلالها مستشفى النساء والتوليد والأطفال بمدينة أسيوط للتأكد من سير العمل على النحو الأمثل، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان واللواء عصام سعد محافظ أسيوط.

واستهل وكيل الوزارة جولته بتفقد معظم أقسام مستشفي النساء والتوليد والأطفال والاستقبال وقسم العناية المركزة والحضانات، وذلك للاطمئنان على سير العمل والاطمئنان على الخدمات المقدَّمة للمرضى ومدى التزام الفرق الطبية وتواجدها، كما قام بمناظرة السجلات الطبية للمرضى، والتأكد من تدوين كافة البيانات و الإجراءات الطبية و العلاجية للحالات بها.

و قد رافق سيادته أثناء المرور لجنة مشكلة من دكتور عصام نبيل مدير إدارة التفتيش الفني مدير الرقابة الداخلية للقطاع الصحي بالمحافظة و القذافي عبد الرحمن مدير إدارة الشؤون الإدارية والمعتصم بالله السيوطي نائب مدير إدارة المتابعة مساعد مدير الرقابة الداخلية للقطاع الصحي بالمحافظة.

من جانبه أكد وكيل وزارة الصحة بأسيوط على توافر جميع الأدوية و المستلزمات الطبية، لضمان تقديم الخدمة الطبية اللازمة للمرضى.

- التوجيه بتشغيل 6 حضانات

و خلال لقائه بإدارة المستشفى و رؤساء الأقسام وجه وكيل وزارة الصحة بالمحافظة على ضرورة تشغيل عدد 6 حضانات اكسجين فوراً وتجهيز العمليات على مدار الـ24 ساعة لاستقبال اي حالات ولادة قيصرية أو طبيعية مع التنبيه بعدم تحويل اي حالات لخارج المستشفى حيث أنه يتواجد بالمستشفي اشراف جامعي علي أعلى مستوى.

وأضاف أن مديرية الصحة بأسيوط و قياداتها و إدارتها الفنية تسخر كافة إمكانياتها لدعم إدارات المستشفيات، والإدارات الصحية و الأطقم الطبية و العاملين بها لرفع مستوى الخدمات الطبية والعلاجية والوقائية، متمنيًا لجميع الأطقم الطبية دوام التوفيق و النجاح.

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