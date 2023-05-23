الثلاثاء 23 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل "صحة أسيوط" يفاجئ مستشفى النساء والتوليد والأطفال ويوجه بتشغيل 6 حضانات

جانب من الجولة
جانب من الجولة

أجرى الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط، جولة مرورية تفقد خلالها مستشفى النساء والتوليد والأطفال بمدينة أسيوط للتأكد من سير العمل على النحو الأمثل، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان واللواء عصام سعد محافظ أسيوط.

واستهل وكيل الوزارة جولته بتفقد معظم أقسام  مستشفي النساء والتوليد والأطفال والاستقبال وقسم العناية المركزة  والحضانات، وذلك للاطمئنان على سير العمل والاطمئنان على الخدمات المقدَّمة للمرضى ومدى التزام الفرق الطبية وتواجدها، كما قام بمناظرة السجلات الطبية للمرضى، والتأكد من تدوين كافة البيانات و الإجراءات الطبية و العلاجية للحالات بها.

و قد رافق سيادته أثناء المرور لجنة مشكلة من دكتور عصام نبيل مدير إدارة التفتيش الفني مدير الرقابة الداخلية للقطاع الصحي بالمحافظة و القذافي عبد الرحمن مدير إدارة الشؤون الإدارية والمعتصم بالله السيوطي نائب مدير إدارة المتابعة مساعد مدير الرقابة الداخلية للقطاع الصحي بالمحافظة.

من جانبه أكد وكيل وزارة الصحة بأسيوط على توافر جميع الأدوية و المستلزمات الطبية، لضمان تقديم الخدمة الطبية اللازمة للمرضى.

- التوجيه بتشغيل 6 حضانات

و خلال لقائه بإدارة المستشفى و رؤساء الأقسام وجه وكيل وزارة الصحة بالمحافظة على ضرورة تشغيل عدد 6 حضانات اكسجين فوراً وتجهيز العمليات على مدار الـ24 ساعة لاستقبال اي حالات ولادة قيصرية أو طبيعية مع التنبيه بعدم تحويل اي حالات لخارج المستشفى حيث أنه يتواجد بالمستشفي اشراف جامعي علي أعلى مستوى.

وأضاف أن مديرية الصحة بأسيوط و قياداتها و إدارتها الفنية تسخر كافة إمكانياتها لدعم إدارات المستشفيات، والإدارات الصحية و الأطقم الطبية و العاملين بها لرفع مستوى الخدمات الطبية والعلاجية والوقائية، متمنيًا لجميع الأطقم الطبية دوام التوفيق و النجاح.

IMG-20230523-WA0031
IMG-20230523-WA0031
IMG-20230523-WA0032
IMG-20230523-WA0032
IMG-20230523-WA0034
IMG-20230523-WA0034
IMG-20230523-WA0035
IMG-20230523-WA0035
IMG-20230523-WA0036
IMG-20230523-WA0036
IMG-20230523-WA0037
IMG-20230523-WA0037
الإجراءات الطبية التأكد من تدوين كافة البيانات الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط الصحة والسكان اللواء عصام سعد محافظ أسيوط المستلزمات الطبية تقديم الخدمة الطبية رفع مستوى الخدمات للاطمئنان على سير العمل لمستلزمات الطبية مستشفي النساء والتوليد

الأكثر قراءة

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 23 مايو 2023 فى مصر دون مصنعية

مأساة طالبة الإعدادية اليتيمة.. قصة ذبح "ندى" على يد والدتها في كفر الشيخ

ناصف يفتتح البرنامج التدريبي لتأهيل مسيرات تعليم الكبار باليونسكو

ارتفاع جديد لعيار 21.. سعر الذهب لحظة بلحظة في مصر

وزيرة البيئة: مصر تولي اهتماماً كبيراً بالسياحة البيئية كأحد آليات الاقتصاد الأزرق

استعدادات أمنية لتأمين مباراة الأهلى وإنبى الليلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نرمين مقبل

الموسيقى العربية.. لا مهرجان بدون "نجوم الأوبرا"

منى رجب

فشل ومقاطعة لـ«كليوباترا المزيفة»

حسين دعسة

منظمة التعاون الإسلامي/جدة.. نحو اجتماع استثنائي لإنقاذ القدس

ماجد حبته

مصر وعمان.. شراكة طموحة

وائل لطفي

المصرى الغنى والمصرى الفقير

عبدالوهاب داود

طلعت الشايب.. جمال الترجمة والمترجم

ماجد حبته

مسقط- القاهرة.. زيارة سلطانية تاريخية

جمال-أسعد

الحوار والهوية المصرية

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

لمنع انتخابات مبكرة.. كيف يتحرك نتنياهو لتمرير الميزانية الجديدة؟

الإمارات تدين بشدة اقتحام وزير إسرائيلى المسجد الأقصى

غضب فلسطينى من اقتحام بن غفير للأقصى.. واجتماع حكومة الاحتلال فى القدس