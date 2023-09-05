الأمطار تُغرق مدريد فى أسوأ موجة طقس منذ 51 عامًا (صور)

غمرت المياه محطات المترو في العاصمة الإسبانية مدريد في الوقت الذي تعرضت فيه المدينة لأسوأ موجة أمطار منذ عام 1972، ما أسفر عن مقتل شخصين وفقدان اثنين آخرين في أماكن أخرى في إسبانيا، وانتشرت الفوضى في جميع أنحاء مدريد.

وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لتدفق المياه إلى مترو أنفاق مدريد، يظهر تدفق المياه عبر أبواب عربة متحركة، بينما كان الركاب المذهولون ينظرون.

انتشار للفوضى وهطول مكثف للأمطار

وحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإنه يمكن رؤية هطول الأمطار من خلال نافذة العربة، حيث تتدفق المياه تحت باب السيارة، وتصل إلى الركاب في غضون ثوان، وبشكل منفصل، أكد رجال الإطفاء في ألديا ديل فريسنو غربي مدريد أنهم تمكنوا من إنقاذ الابن البالغ من العمر 10 سنوات لرجل جرفت سيارته بعد سقوطها في نهر ألبيرش أمس.

وكشفوا عن أنه تم العثور على الصبي، الذي تم الإبلاغ عن اختفائه في البداية، جاثمًا في شجرة قضى فيها الليل.

وأوضحت الصحيفة أنه مع انتشار الفوضى في جميع أنحاء إسبانيا، أكد متحدث باسم الشرطة مقتل شخصين في المنطقة الريفية المحيطة بمدينة توليدو بوسط البلاد.

وأضافوا أنه تم أيضًا إرسال مروحيات لإنقاذ الأشخاص الذين لجأوا إلى أسطح منازلهم في منطقة توليدو.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أنه في الوقت نفسه، في منطقة مدريد، عالجت خدمات الطوارئ ما يقرب من 1200 حادث بين عشية وضحاها، وكان رجال الإطفاء والشرطة يبحثون عن رجل في منطقة ألديا ديل فريسنو الريفية، جنوب غرب مدريد.

وتابعت أنه فُقد الرجل وابنه عندما سُحبت سيارتهما إلى نهر ألبيرش بسبب انهيار جليدي، وأكدت خدمات الطوارئ في مدريد إنقاذ الطفل بعد أن تسلق شجرة وظل معلقا بها لمدة 8 ساعات، كما فقد رجل آخر يبلغ من العمر 84 عاما في منطقة فيلامانتا غرب مدريد بعد أن جرفته تيارات المياه والطين.

وأوضحت الصحيفة أنه في منطقة مدريد، دمرت مياه الفيضانات ستة جسور، ما أدى إلى فيضان ضفاف الأنهار، حيث تم إغلاق الطرق وخطوط مترو الأنفاق وخطوط القطارات عالية السرعة في جميع أنحاء إسبانيا بسبب الأمطار الغزيرة، ونصح عمدة مدريد جميع السكان بالبقاء في منازلهم مع استعداد العاصمة لأمطار غزيرة وعواصف تؤثر على أجزاء عديدة من إسبانيا.

وأصدرت وكالة الأرصاد الجوية الوطنية AEMET حالة تأهب قصوى باللون الأحمر، ما يعني خطرًا شديدًا محتملاً في منطقة مدريد ومقاطعة توليدو ومدينة قادس.

فيديو الأمطار تغرق مترو مدريد