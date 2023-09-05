إعصار "دانا".. مصرع ثلاثة أشخاص جراء الأمطار الغزيرة فى مقاطعة توليدو الإسبانية

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم وفقد آخر في مقاطعة توليدو وسط إسبانيا، الإثنين، نتيجة للأمطار الغزيرة التي ضربت جزءا كبيرا من البلاد، إثر إعصار "دانا".

وكان ضرب إسبانيا أمس الأول الأحد، إعصار "دانا" ما تسبب بفيضانات عارمة أدت لانجراف الطرقات وإغراق المنازل، وسط تحذيرات من خدمات الطوارئ.

ونقلت شبكة روسيا اليوم عن قناة "أر تي في إيه" التلفزيونية الإسبانية، أن العاصفة تسببت بتوقف خدمة السكك الحديدية بين مدريد ومنطقة الأندلس في جنوب إسبانيا.

وكانت مدريد وتوليدو (منطقة كاستيا لا مانشا المتمتعة بالحكم الذاتي) الأكثر تضررا من الأمطار الغزيرة التي ضربت أنحاء واسعة من البلاد.

وفي مدريد وضواحيها، تم تسجيل 1390 نداء لرجال الإنقاذ يوميا، وفي توليدو – 225 نداء، وتعتزم السلطات المحلية في هذه المناطق مناشدة الحكومة المركزية لطلب إعلانها مناطق كوارث.

ومن المتوقع أن تقوم السلطات المركزية بتقييم الأضرار التي سببتها الأمطار الغزيرة في القطاعين العام والخاص وتحديد الأموال اللازمة للتعافي.

وبحسب خبراء الأرصاد الجوية الإسبان، ستنخفض كثافة هطول الأمطار في الأيام المقبلة، لكن الأمطار ستستمر في الجزء الأوسط من البلاد، في الشمال الغربي وفي الأندلس.

حالة تأهب قصوى باللون الأحمر

لازالت وكالة الأرصاد الجوية الوطنية حالة تأهب قصوى باللون الأحمر، التي أعلنتها الأرصاد الجوية الوطنية سارية.

وأرسلت خدمات الطوارئ في مدريد رسائل نصية إلى السكان تحذرهم من مخاطر الفيضانات وتنصحهم بعدم استخدام المركبات، وأوقفت رابطة الدوري الإسباني المباراة المسائية بين أتلتيكو مدريد وإشبيلية على ملعب واندا متروبوليتانو في مدريد بسبب التنبيه.

ونصح عمدة مدينة مدريد، خوسيه لويس مارتينيز ألميدا، جميع السكان بالبقاء في منازلهم.

وقال ألميدا في منشور على منصة"إكس": إنه "بسبب الوضع الاستثنائي وغير الطبيعي، الذي سيتم فيه تحطيم الأرقام القياسية لهطول الأمطار، أطلب من سكان مدريد البقاء في منازلهم اليوم".

وفي ألكانار، تاراغونا، على الساحل الشرقي لإسبانيا، حبست خدمات الطوارئ السكان أيضا في منازلهم بسبب الفيضانات، بعد هطول 215 لترا لكل متر مربع من الأمطار خلال الـ 24 ساعة الماضية.