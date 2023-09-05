الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مقرر المجلس القومى للسكان سابقًا: يجب ربط التنمية باحتياجات المجتمع

الدكتورة أميمة إدريس،
الدكتورة أميمة إدريس،

قالت الدكتورة أميمة إدريس، مقرر المجلس القومي للسكان سابقًا، إن المؤتمر العالمي الأول للإسكان والصحة والتنمية  له أهمية كبيرة، وذلك لأن التعداد السكاني المرتفع أزمة حقيقية تهدد نمو وارتقاء البلد، لذا اهتمام القيادة السياسية بالزيادة السكانية أمر يضفي لهذا الملف ثقلًا وأهمية.

 

الزيادة السكانية في مصر

وأكدت الدكتورة أميمة إدريس، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الزيادة السكانية في ظل محدودية موارد الوطن أزمة كبيرة للغاية، ولهذا الدولة المصرية حريصة على أن يكون هناك توازن بين موارد الدولة والزيادة العددية.

وأضاف في حديثه، أن القضية السكانية تدور حول محورين وهما تخفيض عدد المواليد، وتنمية خصائص السكان، خاصة وأن الدولة المصرية دولة شابة، حيث ٥٠٪ من الشعب المصري يقعون في مرحلة الشباب، لذا تنمية خصائص هذه الشريحة سيعود بالنفع على الأسرة والمجتمع ككل.

 

تصدير العمالة الزائدة

وأشار إلى أنه يجب ربط التنمية بما يحتاجه المجتمع المصري، ويجب تصدير العمالة الزائدة على حجم العمالة في مصر، وذلك لأن هذه العمالة المصدرة تكون مصدرًا مهمًا للعملة الأجنبية في مصر.

أميمية إدريس مقرر المجلس القومي للسكان اكسترا نيوز التعداد السكاني المرتفع

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