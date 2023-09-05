إنجاز الإسكان البديل للمناطق غير الآمنة وثاني أكبر محطة محولات بمدينة العبور

استعرض المهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز مدينة العبور، الموقف التنفيذي لإنجاز أبرز 3 مشروعات ووضع خطة لشركات المنفذة سرعة انجاز والانتهاء من المشروعات القومية أمام اللجنة المشكلة من جهاز المدينة، وفقا لتوجيهات الدولة.

الموقف التنفيذي لمشروع الاسكان البديل للمناطق غير الآمنة

واستهل المهندس أحمد رشاد الموقف التنفيذي لمشروع عمارات روضة العبور مشروع الإسكان البديل للمناطق غير الآمنة ، والجاري تنفيذها بحي السلام ثان، والتي يشرف على تنفيذها جهاز تنمية مدينة العبور.

وقال رئيس جهاز العبور، في تصريحات لـ"الدستور"، أن نسبة إنجاز المشروع بلغت نحو 80% التي تشمل تنفيذ 4171 وحدة سكينة نموذج 95 متر مربع ونموذج 120 متر مربع كاملة المرافق والخدمات.

وأضاف أن المشروع يشمل عددا كبيرا من الخدمات التي تتمثل في وحدات إدارية وتجارية مدارس للتعليم الأساسي وحضانة سيتم تشغيلها مع بداية الفصل الدراسي الجديدة مركز طبي ووحدة صحية ومخبز ومسجد ومكتب اتصالات وبريد ومحطة تغذية خاصة بالمشروع واعمال المرافق والبنية التحتية

الموقف التنفيذي تاني أكبر محطة محولات لـ5

قال المهندس علاء حماد، نائب رئيس جهاز، إنه جار الانتهاء ثاني أكبر مشروع قومي محطة محولات 5 والذي يبلغ قدرته الإجمالية 525 ميجا_فولت_أمبير حيث يتم تنفيذ المشروع المحطة علي مساحة 6.5 فدان بتكلفة نحو 450 مليون جنيه وحيث يعتبر المشروع إضافة كبيرة للبنية الأساسية بمدينة العبور وعلى رأسها توفير القدرة الكهربائية المتاحة للتوسعات الاستثمارية والسكنية ولتلبية الاحتياجات المتزايدة للمدينة من القدرات الكهربائية سواء للمصانع وتوسعاتها أو المناطق السكنية المستجدة.

وأشار المهندس علاء حماد إلى أن مشروع محطة محولات 5 تعمل تساهم في تغذية المنطقة الصناعية ب-ج بجهد ٢٢/٦٦/٢٢٠ك فولت ليصبح إجمالي القدرات الكهربائية المتاحة للمدينة 700 ميجا-فولت أمبير.

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وأردف أن يهدف المشروع تدعيم أحمال المدينة الصناعية والسكنية وربطها علي الشبكة العامة لنقل الكهرباء بجمهورية مصر العربية عن طريق مصدرين أحدهما محطة العاشر أبوزعبل وخط بدر أبوزعبل وأخر محطة سكاكين أرضية وأبراج هوائية.

وأضاف أنه تم إنشاء المحطة على أحدث أنظمة الحماية المدنية "الحريق" من النوع وكذلك أجهزة الإطفاء الذاتي على المحولات، كما تم إنشاء الطرق الداخلية وأرضية المحطة على أحدث الطرق وأنظمة الأمان للحماية من مخاطر الصاعق الكهرباء مثل جهد الخطوة وجهد اللمس.

الموقف التنفيذي مشروع الغلق الامن لملف السلام

استطرد قائلاً، أنه جار الانتهاء من تنفيذ مشروع الغلق الأمن لمقلب السلام، حيث يتم تنفيذ المشروع على مساحة 67 فدان وذلك لتوفير جو صحي المواطنين وعمل شبكة آبار لاستخراج غاز الميثان وربطه على محطة لتوليد الكهرباء، ويعتبر من المشاريع بالغة الأهمية للصحة العامة أولا وثانيا لتوفير بدائل جديدة لإنتاج الطاقه الكهربائية، موضحاً أنه يتم تنفيذ المشروعات من خلال الشركات المتخصصة في أعمال البيئة وهيئة المجتمعات العمرانية وزارة البيئة.