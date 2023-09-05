أب بالمنوفية يستغيث: "أطفالي الثلاثة مرضى سرطان وعايز أعالجهم"

فقد أحد الآباء الضحكة والراحة بعد أن أصيب بابتلاء في أولاده الثلاثة الذين أصابهم المرض، ودمر كل ما لديهم من أمل في أن يعيشوا حياة طبيعية ليس بها أي شي من الرفاهية ولكن كل ما يطمحون له هو حياة عادية دون مرض مرعب ومستقبل أسود يطارد أطفال أسرة بالكامل.

معاناة شاب من إصابة أولاده بالسرطان وأمراض مناعية

هذا ما رصدة موقع الدستور داخل منزل الشاب محمود ماهر بمحافظة المنوفية والذي يبلغ من العمر 35 عاما لديه ثلاثة أبناء رزقه الله ابتلاء لا يقدر على مواجهته ولا يقوى عليه أي شخص آخر ما بين مرض السرطان الذي أصاب أبناؤه الثلاثة إلى أمراض مناعية أخرى لم تكتشف بعد وأخرى نادرة وأخرى جينية حتى الآن لم يتم تحديدها.

مآساة أب لعلاج أولاده الثلاثة بالمنوفية



يعيش محمود والد الأبناء الثلاثه حياة من الألم والعذاب لا يصاحبه فيها إلا ضيق الحال والمعيشة، بعد أن باع الجهاز الذي كان يستخدمه في مهنته وهو فحار كمبيوتر يستخدم في مجال النجارة، مهنته الأساسية التي ورثها أب عن جد وهي نحت الأساس وذلك حتى يكفي بها تكليف الأشعة والتحاليل وجلسات الكيماوي شبه اليوميه بمبلغ 120 ألف جنيه وأصبح الآن يعمل بالإيجار بأي ورشة متاحة.



وقال الأب لموقع “الدستور”، إن نجله الأكبر سامر كان قد أصيب بالسرطان في الغدد الليمفاوية منذ عام 2017 دخل على آثر ذلك مستشفى 57357 وظل هناك لمدة 8 أشهر يعالج وبعدها بدأ مرحلة المتابعة هو يبلغ من العمر الآن 10 سنوات، وللأسف منذ أشهر بدأ ظهور أعراض المرض عليه مرة أخرى، وأكد الأطباء المتابعين الحالة أنه يحتاج لبزل نخاع وأشعة مقطعية مرة أخرى ولكن لم تقبل المستشفى دخوله هذه الفترة.

معاناة الأب لعلاج أولاده الثلاثة بالمنوفية من السرطان

وأضاف أن المعاناة الأكبر أيضا هي مرض براء ابنه منذ 5 سنوات والذي يعد نجله الأوسط حيث ظهر عليه المرض في صورة تورمات مختلفة في الجسد، والبداية تم تشخيصها كحساسية، وذهب إلى مركز المناعة والحساسية، شخصوا أنها ارتكاريا مزمنة ويحتاج لعلاج بيولوجي، لكن ظهرت لديه عقد ليمفاوية في الرقبة وأخذوا عينات، وأظهرت إصابته بمرض مناعي نادر يصيب شخص من ضمن 200 ألف وذهب لمستشفى معهد 57357 أكدوا له أن الحالة ليست تبعهم فذهب إلى معهد ناصر.



واستكمل حديثة لموقع الدستور، أن حالة نجله الأوسط تم تشخيصها داخل معهد ناصر على أنها LCH وبدأ في أخذ جرعات الكيمياوي، ويضطر لشراءه على نفقته وبمساعدة أهالي قريته، وبعدها طلبوا منه الذهاب للمركز القومي للبحوث لعمل تحليل جيني تكلف بعد الخصم 12500 ألف جنيه، لأنهم أكدوا له أن هناك مشكلة في جيناته أحدثت طفرة جينية في أبنائه وهي الذي تسببت بمرضهم.

واستطرد الأب، أن أكثر ما هدم العالم على رأسه هو ظهور أعراض المرض على طفلته الصغيرة التي تدعى كيان صاحبة العامين، حيث بدأت عليها ظهور الغدد الليمفاوية صاحبها انتفاخ بالبطن، حيث شخصها الأطباء أنها من الممكن أن تصاب بإحدى الأمراض سواء كان سرطان الغدد الليمفاوية أو مرض شقيقها الأوسط المناعي Lch.



واستغاث محمود والد الأبناء الثلاثة، بكافة المسئولين في وزارة الصحة والتأمين الصحي ومحافظ المنوفية مطالبا بالوقوف بجواره في أزمته الكبرى التي جعلته في حيرة من أمره لا يعلم ما هو علاج أولاده بظهور أمراض جديدة ونادرة وغريبة.