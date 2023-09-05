الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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منوعات

هاري وميجان ماركل بملابس فضية متطابقة مع جولة بيونسيه

جريدة الدستور

حضر دوق ودوقة ساسكس الأمير هاري وميجان ميركل حفلة للمغنية الأشهر بيونسيه ضمن جولتها حول العالم، وذلك بعد لقائهما بها منذ 4 سنوات لأول مرة.

وشوهد الأمير هاري وميجان في ملعب SoFi في إنجليوود، كاليفورنيا يوم الجمعة مع والدة ميجان دوريا راجلاند وصديقين حسبما أفادت صحيفة تليجراف ويبدو أن أحد الأصدقاء هو بطلة مسلسل "Suits" السابقة لميجان، أبيجيل سبنسر، وفقًا لصحيفة الإندبندنت.

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وارتدت المجموعة ملابس فضية منسقة ويبدو أنها تلتزم بطلب بيونسيه بأن يرتدي المعجبون الذين يحضرون العرض اللون الفضي.

بيونسيه

تؤدي بيونسيه عرضًا خلال جولة عصر النهضة العالمية لعام 2023، وفي صورة نشرتها صحيفة تليجراف يمكن رؤية ميجان وهي ترتدي تنورة فضية اللون مطرزة بالترتر وقميصا أبيض بينما يرتدي هاري قميصًا وسترة باللون الرمادي الفضي.

تمت مشاركة مقاطع فيديو للمجموعة وهي ترقص على أداء بيونسيه لأغنية "Love on Top" من قبل المعجبين على وسائل التواصل الاجتماعي.

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وكتبت بيونسيه على حسابها على إنستجرام قصصًا قبل العرض، حيث كانت المجموعة قد خرجت للاحتفال بعيد ميلاد أحد الأصدقاء.

بيونسيه من المؤيدين منذ فترة طويلة للزوجين الملكيين

كانت ميجان من محبي موسيقى بيونسيه لعدة سنوات، أدرجت الدوقة موسيقى النجمة في حفل زفافها الملكي على الأمير هاري في مايو 2018، وقال إدريس إلبا منسق حفل الزفاف لـ Entertainment Tonight في عام 2019 إن بيونسيه تم إدراجها في قائمة التشغيل لحفل الزفاف الملكي.

والتقى الزوجان مع المغنية شخصيًا في العرض الأول لفيلم The Lion King في لندن في يوليو من ذلك العام عندما كان هاري وميجان عضوين عاملين في العائلة المالكة تم العرض الأول بعد شهرين من استقبال ابنهما الأول آرتشي.

يبدو أن بيونسيه وميجان ظلتا صديقتين خلال السنوات الأربع التي تلت لقائهما الأول، حيث كان لهما تفاعلات مختلفة عبر الإنترنت، وفي المسلسل الوثائقي لـ Netflix الذي تم بثه في ديسمبر 2022، قالت ميجان إن المغنية راسلتها بعد أن أجرت أوبرا وينفري مقابلة معها هي وهاري في عام 2021.

بعيد ميلاد راجلاند السابع والستين الأول آرتشي هاري دوقة ساسكس هاري وميغان

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