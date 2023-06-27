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الثلاثاء 27 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

ميجان ماركل تواجه موجة انتقادات أمريكية واسعة بعد انهيار عملها

ميجان ماركل
ميجان ماركل

تصاعدت موجة الانتقادات الموجهة إلى دوقة ساسكس ميجان ماركل بعد انهيار صفقة البودكاست مع سبوتيفي، حيث وصف وكيل هوليوود البارز ميجان بأنها "غير موهوبة"، حسبما ذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية.

وورد أن جيريمي زيمر، الرئيس التنفيذي لوكالة المواهب المتحدة (UTA)، أدلى بهذه التصريحات خلال مناقشة حول البث الصوتي ودور المشاهير، في مهرجان إعلاني في مدينة كان بفرنسا، وفقًا لتقرير صادر عن موقع "سيمافور" الأمريكي.

غير موهوبة

وأفادت الصحيفة البريطانية بأن إنهاء سبوتيفي لتعاقدها البالغ 20 مليون دولار مع الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل، لإنتاج مدونات صوتية سلط الضوء على فشل دوق ودوقة ساسكس في كل شىء بدأوه بالولايات المتحدة الأمريكية.

ويقول جيريمي زيمر: "تبين أن ميجان ماركل لم تكن موهبة صوتية رائعة، أو تحمل أي نوع من أنواع المواهب بشكل عام".

وتابع: "ليس كونك مشهورًا أو شخصية عامة أنك ستكون بارعًا في العمل الإعلامي أو الفني".

وتابعت الصحيفة أن الانتقادات التي طالت ميجان ماركل انتشرت بشكل واسع في الولايات المتحدة، جيث اتهم بيل سيمونز، مؤسس شبكة رينجر للبودكاست التي باعها إلى سبوتيفي في عام 2020 مقابل 196 مليون دولار، عائلة ساسكس بأنهم "متشائمون" في خطاب مليء بالألفاظ النابية على البودكاست الخاص به.

وأضافت أن سبوتيفي ألغت صفقة البودكاست البدائي بعد 12 حلقة فقط، شاركت فيها ماركل في محادثة مع الأصدقاء والمشاهير، بما في ذلك سيرينا ويليامز وماريا كاري وتريفور نوح.

ووفقًا لتقرير سيمافور، فإن تعليقات زيمر، التي تشير إلى قلعة وندسور، البيت الملكي البريطاني الذي يمنح هاري لقب الأمير عندما لا يستخدم ألقابه، "تعكس الحكمة التقليدية الجديدة في البث الصوتي، أن ثمة مواهب شابة غير مشهورة ولا تتطلب ميزانية كبيرة لديها حماس للعمل وموهبة أكثر من تلك التي يتمتعها بها قاطنو وندسور"، في إشارة واضحة للأمير هاري وزوجته ميجان ماركل.

ميجان هاري سبوتيفي موهوبة امريكية انتقادات

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