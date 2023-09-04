خوفًا من الخلافات.. سر رفض ميجان ماركل الظهور مع الأمير هارى مؤخرًا

أكدت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن ميجان ماركل، دوقة ساسكس، تغيبت عن مباراة هامة لكرة القدم في الدوري الأمريكي بين إنتر ميامي ولوس أنجلوس، فلم تظهر مع زوجها الأمير هاري، حيث بدا دوق ساسكس مستمتعا بالمباراة رفقة صديقه ديفيد بيكهام، حيث غابت زوجته أيضًا فيكتوريا بيكهام، وسط تقارير تفيد بغياب فيكتوريا وميجان لتجنب ظهور الخلافات المحرجة بينهما بعد أشهر من التكهنات بأن الإثنين قد اختلفا.

الخلاف بين ميجان وفيكتوريا

وأفادت الصحيفة بأن الخلاف بين الأزواج المشاهير يعود إلى عام 2018- العام الذي تزوجت فيه ميجان وهاري- مع تصاعد الخلاف عندما اتهم دوقا ساسكس عائلة بيكهام بتسريب قصص عنهم إلى الصحافة.

وتابعت أنه وفي الوقت نفسه ادّعى كاتب السيرة الملكية توم باور سابقًا أن ميجان لا تريد المنافسة في وسائل الإعلام من قبل الزوجين، ويزعم أيضًا أنها لم تعجبها صداقة لاعب كرة القدم مع الأمير هاري.

بينما قال الكاتب الملكي توم باور إن فيكتوريا وديفيد بيكهام شرعا في التعامل بلطف مع ميجان بعد ارتباطها رسميًا بالأمير هاري عام 2017، ولكن جذور الخلاف تعود لأبعد من ذلك بكثير.

وأكدت الصحيفة البريطانية أن العلاقة بين هاري وميجان وديفيد وفيكتوريا بدأت عندما كانت إيزي ماي، مدير اتصالات ديفيد بيكهام، صديقة لماركوس أندرسون، كبير مسئولي العضوية في النادي الاجتماعي الخاص Soho House، الذي ساعد في ترتيب مواعيد ميجان السرية مع هاري.

وقدمت فيكتوريا، فيما وصفه باور بأنه محاولة "لبناء علاقتهما"، نصيحة لميجان فيما يتعلق بالمكياج، ومن المعروف أيضًا أن أحد أعضاء فريق فيكتوريا ساعد ميجان في علاجات الوجه وتصفيف الشعر، لكن يُزعم أن الزوجين الملكيين كان لديهما شك في أن عائلة بيكهام سربت قصصًا حول مساعدة ميجان من فيكتوريا إلى الصحافة، وهو ادعاء نفاه الفريق المساعد لفيكتوريا.

كما استضافت عائلة بيكهام ميجان في منزلهم المكون من ست غرف نوم في بيفرلي هيلز، لوس أنجلوس، قبل زواجها من هاري.

وادّعى باور أن موظفي الزوجين اهتموا باحتياجات ميجان دون تحميلها أي تكلفة خلال زيارتها الخاصة إلى كاليفورنيا، ولكن الخلافات بدأت عندما قرر هاري وميجان عدم دعوة بيكهام إلى عشاء زفافهما، على الرغم من أنه طُلب منهما حضور حفل الزواج في كنيسة القديس جورج.

ويزعم باور أن هذه الخطوة كانت "إهانة لا تغتفر تقريبًا"، مشيرًا إلى أن العديد من نجوم هوليوود الذين حضروا العشاء "لم يكونوا أصدقاء"، ولكن بغض النظر عن الإهانة المزعومة، ظل ديفيد يقبل دعوة هاري لحضور ألعاب Invictus، حيث سافر إلى سيدني في أكتوبر 2018، لكنه لم يقابل الدوق بعد ذلك.

وأكد أنه في هذا الوقت بدأت ميجان في الابتعاد عن فيكتوريا ورفض الاجتماع معها في أي مناسبة، وطالبت الأمير هاري بقطع علاقته مع ديفيد بيكهام، وكان قرار ميجان غريبا بعض الشىء.