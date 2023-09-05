الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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محمد فهيم: تغير المناخ سيؤدي إلى زيادة في استهلاك المياه

تغير المناخ
تغير المناخ

قال الدكتور محمد فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ، إن قضية تغير المناخ لا تفيد أي عمل مناخي إلا بإجراءات استباقية، إذ إن الدولة نفذت مشروعات قومية عملاقة كفلتها المليارات من الجنيهات، بواسطة التوسع في استصلاح الأراضي الصحراوية والتوسع في الزراعة، وإضافة أكثر من مليون فدان في أقل من 10 سنوات يعد إنجاز وإعجاز.

وأضاف "فهيم" خلال مداخلة هاتفية في برنامج “هذا الصباح” المذاع علي فضائية "إكسترا نيوز"، أن موجات الجفاف التي تضرب كل مكان بالعالم بما فيها القارة الإفريقية، جعلت الملف الأمن الغذائي هو المرتبط بتغير المناخ في صورة هشة جدا لا يقاوم هذه التغيرات.

رئيس مركز معلومات تغير المناخ: تنفيذ محطات معالجة عملاقة توفير مصدر غير تقليدي للمياه

وأوضح رئيس مركز معلومات تغير المناخ، أن المجتمعين في نيروبي بدأوا دراسة التجربة المصرية في مجال مكافحة تغير المناخ على المدى القريب والمتوسط، لافتا إلى أن تنفيذ محطات معالجة عملاقة مثل محطة بحر البقر، والحمام، من أجل توفير مصدر غير تقليدي للمياه، لأن تغير المناخ سيؤدي إلى زيادة في استهلاك المياه.

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