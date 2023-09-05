الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إصابة 4 في حادث تصادم أعلى الطريق بحدائق أكتوبر

حادث تصادم
حادث تصادم

أصيب 4 بسبب حادث تصادم سيارة ودراجة بخارية أعلى الطريق في حدائق أكتوبر، ونقلوا إلى المستشفى وانتقل رجال المرور للمكان وحرر محضر بالواقعة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا بوقوع حادث مرورى أعلى الطريق في حدائق أكتوبر، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى موقع الحادث والخدمات المرورية وبصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث، وبصحبتهم سيارات اسعاف وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة إحدى السائقين واصطدامه بدراجة بخارية ونتج إصابة 4 ونقلوا جميعهم إلى المستشفى.

ويجرى رجال المباحث تحرياتهم حول الواقعة لكشف ملابساتها بالكامل كما سيتم الاستماع لأقوال شهود العيان حول الحادث.

ضبط سائق ميكروباص صدم شخصا في الصف

أصيب شخص نتيجة اصطدام سيارة ميكروباص به بمنطقة الصف في الجيزة، وتم التحفظ على سائق السيارة، وتحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد وقوع حادث مروري بطريق الصف، وإصابة شخص، توجهت قوة أمنية لمكان الحادث، وتبين اصطدام سيارة ميكروباص بشخص مما أدى لإصابته، وتم نقله إلى مستشفى الصف المركزي.

تم التحفظ على سائق السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

حادث تصادم حدائق أكتوبر غرفة عمليات النجدة حادث مرورى طريق الصف حادث انقلاب سيارة

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