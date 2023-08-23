القبض على المتهم بإطلاق النار على شخص فى منطقة الصف

يكثف ضباط مباحث الجيزة، اليوم الأربعاء، جهودهم لكشف ملابسات واقعة إصابة شخص بطلق ناري في منطقة الصف.

كان ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة بإطلاق أعيرة نارية بمنطقة الصف، وإصابة أحد الأشخاص، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة والتحريات، وتبين أن شخصًا أصيب بطلق ناري، وتم نقله إلى مستشفى الصف لتلقي العلاج اللازم.

وتم التوصل لهوية المتهم وتم ضبطه، تحرر المحضر اللازم وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

الإجراءات الأمنية عند العثور على جثة مجهولة

هناك عدة إجراءات تتبعها الأجهزة الأمنية عندما يتم العثور على جثث مجهولة الهوية، أهمها:

- في حالة العثور على جثة مجهولة بيتم التحفظ عليها من قبل رجال الأمن.

- محاولة التوصل لأهليتها من خلال استجواب أهل المنطقة التي تم العثور فيها على الجثة في التعرف عليها وتحديد شخصيتها.

- تفتيش الجثة لمحاولة العثور على أي إثبات شخصية يوضح هويتها، وفي حالة عدم وجود أي بيانات بيتم فحص بلاغات التغيب.

- إبلاغ النيابة المختصة التي تصرح بتشريح الجثة للوقوف على ملابسات الحادث.

- إجراء تحليل الحمض النووي (DNA) وأخذ عينات من الجثة.

- بعد انتهاء الإجراءات يتم وضع الجثة لفترة معينة من الزمن لحين التعرف عليها داخل ثلاجات متخصصة في مصلحة الطب الشرعي برقم محدد، وتحفظ فترة في الثلاجة حتى يتم التوصل لها ولبيانات الجثة مع بلاغات التغيب وغيرها.

- خلال تلك الفترة إذا لم يتم التوصل إلى أهل المتوفى أو القتيل في الحادثة، يتم دفنه في مقابر الصدقة، ويتم تحديد المقبرة التي دفن فيها حتى إذا تم تلقى أي بلاغ باختفاء أو تغيب عقب ذلك بنفس المواصفات، يتم تحديده من خلال الرقم الذي يحمل تلك البيانات.