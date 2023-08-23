الأربعاء 23 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

القبض على المتهم بإطلاق النار على شخص فى منطقة الصف

طلق نار
طلق نار

يكثف ضباط مباحث الجيزة، اليوم الأربعاء، جهودهم لكشف ملابسات واقعة إصابة شخص بطلق ناري في منطقة الصف.

كان ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة بإطلاق أعيرة نارية بمنطقة الصف، وإصابة أحد الأشخاص، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة والتحريات، وتبين أن شخصًا أصيب بطلق ناري، وتم نقله إلى مستشفى الصف لتلقي العلاج اللازم.

وتم التوصل لهوية المتهم وتم ضبطه، تحرر المحضر اللازم وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

الإجراءات الأمنية عند العثور على جثة مجهولة

هناك عدة إجراءات تتبعها الأجهزة الأمنية عندما يتم العثور على جثث مجهولة الهوية، أهمها:

 - في حالة العثور على جثة مجهولة بيتم التحفظ عليها من قبل رجال الأمن. 

- محاولة التوصل لأهليتها من خلال استجواب أهل المنطقة التي تم العثور فيها على الجثة في التعرف عليها وتحديد شخصيتها.

- تفتيش الجثة لمحاولة العثور على أي إثبات شخصية يوضح هويتها، وفي حالة عدم وجود أي بيانات بيتم فحص بلاغات التغيب.

- إبلاغ النيابة المختصة التي تصرح بتشريح الجثة للوقوف على ملابسات الحادث.

- إجراء تحليل الحمض النووي (DNA) وأخذ عينات من الجثة.

- بعد انتهاء الإجراءات يتم وضع الجثة لفترة معينة من الزمن لحين التعرف عليها داخل ثلاجات متخصصة في مصلحة الطب الشرعي برقم محدد، وتحفظ فترة في الثلاجة حتى يتم التوصل لها ولبيانات الجثة مع بلاغات التغيب وغيرها.

- خلال تلك الفترة إذا لم يتم التوصل إلى أهل المتوفى أو القتيل في الحادثة، يتم دفنه في مقابر الصدقة، ويتم تحديد المقبرة التي دفن فيها حتى إذا تم تلقى أي بلاغ باختفاء أو تغيب عقب ذلك بنفس المواصفات، يتم تحديده من خلال الرقم الذي يحمل تلك البيانات.

منطقة الصف مستشفى الصف مباحث الجيزة مديرية أمن الجيزة النيابة

الأكثر قراءة

برقم الجلوس.. نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 علمي علوم ورياضة وأدبي

مستقبل وطن يعلن دعم الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة

النيابة العامة تطلب استدعاء لجنة العباسية لمناقشتها فى قرار "النفسية" فى قضية "آكلة طفلها" بالشرقية

تفاصيل حبس تاجر "العملات الافتراضية" والتسويق الإلكتروني

مواهب حى الأسمرات.. "مروة": سعاد حسنى مثلى الأعلى ونفسى أكون سندريلا

محافظة القاهرة تنظم لقاءً مع أعضاء نموذج محاكاة مجلس الشيوخ المصرى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الفايدي

الموهبة رأس المال المؤجل

مؤمن المحمدي

التأويل وتلبيس العمة

د. منى حلمى

نار .. ونور

عبدالوهاب داود

ماذا يفعل المصريون فى القرن الجديد؟

أحمد بهاء الدين شعبان

مؤتمر «بريكس».. خطوة ثابتة باتجاه نظام عالمى جديد متعدد الأقطاب

ماجد حبته

قروض بالراند والريال

جلال حمام

متى يحل السلام فى مناطق الصراع بالشرق الأوسط؟

د هند جاد

تحدى الجامعة العربية

صور

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

مهرجان العلمين للحيوانات الأليفة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة 31 فلسطينيًا فى بلدة برقة قرب نابلس

تفاصيل عملية العيلي التي استهدفت 4 إسرائيليين في غزة

معركة وشيكة.. كيف تتحرك إسرائيل ضد «عمليات حماس» في الضفة الغربية؟ (تحليل)