الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إطلاق أولى فعاليات مبادرة "لا للبلاستيك" من بحر مويس بالزقازيق

مبادرة لا للبلاستيك
مبادرة لا للبلاستيك

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن مبادرة "لا للبلاستيك" تهدف لتعديل السلوكيات والعادات الاستهلاكية غير المستدامة، وتنمية الوعي العام لدى جميع أفراد المجتمع بأهمية التخلص التدريجي من استخدام المنتجات البلاستيكية أحادية الإستخدام، مع تسليط الضوء على البدائل المتاحة للبلاستيك واستخدام البدائل صديقة البيئة، وتحفيز أفراد المجتمع للحفاظ على بيئتهم.

ومن جانبه، أشار الدكتور مجدى الحصري مدير عام الفرع الإقليمي لـ جهاز شئون البيئة بمحافظتي الشرقية والإسماعيلية، إلى أنه تم تنفيذ أولى فعاليات مبادرة "لا للبلاستيك" بالشرقية من بحر مويس بالزقازيق، حيث استهدفت المبادرة جمع المخلفات الموجودة بالشاطئ سواء كانت بلاستيكية أو صلبة، كما قام عدد من الشباب المتطوعين بتوعية الأهالي بأهمية الحفاظ على النيل بوجه عام، وتم التركيز على أضرار استخدامات البلاستيك، خاصة المنتجات البلاستيكية أحادية الاستخدام، وذلك بالتعاون مع جمعية شباب الشرقية للتنمية ، والمكتب العربي للشباب والبيئة، والهيئة العامة للتنشيط السياحي وبمشاركة شباب جمعية الكشافة البحرية، وممثلين عن حي ثان الزقازيق، وجهاز شؤون البيئة بالشرقية، بالإضافة لممثلين عن مديرية الأوقاف والمنظمات الشبابية والنسائية، والجمعيات الأهلية بمحافظة الشرقية.

مبادرة "لا للبلاستيك"

وعلى هامش مبادرة “لا للبلاستيك”، تم عقد ندوة حوارية لمناقشة آليات تنفيد أنشطة مبادرة “لا للبلاستيك” بمحافظة الشرقية،  والعمل على تعظيم نتائجها، وخلص اللقاء إلى مجموعة من التوصيات، أهمها العمل بمنهجيات الإستراتيجية الوطنية للحد من استخدامات البلاستيك مثل استخدام بدائل البلاستيك الصديقة للبيئة، مثل حقائب القماش أو الورقية، واستخدام قارورة مياه قابلة لإعادة الاستخدام بدلًا من الزجاجات البلاستيكية أحادية الاستخدام، وتجنب استخدام أدوات المائدة البلاستيكية قدر الإمكان، والحرص على فصل المخلفات البلاستيكية حتى يمكن إعادة تدويرها ، بالإضافة إلى إبراز أهمية تكرار هذه الحملات وتعميمها على فروع النيل داخل المحافظة وبشكل دوري، مع العمل على تكثيف حملات التشجير والتوعية، خاصة لقطاعات الشباب والأطفال ، وذلك بحضور أحمد محمد عبد المجيد استشاري بيئي بالمكتب العربي للشباب والبيئة والدكتور محمد السيد أرناؤوط استاذ بمركز البحوث الزراعية وسمر طلعت أخصائي إعلام بالشرقية والكيميائية فايزة خليل رئيس قسم المياه بجهاز شؤون البيئة بالشرقية.

جهاز شئون البيئة مبادرة لا للبلاستيك بحر مويس الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الزقازيق

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