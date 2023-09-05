موعد مباراة مصر والجزائر في بطولة إفريقيا للكرة الطائرة

يسعى منتخب مصر للكرة الطائرة للرجال لتحقيق الفوز الثاني على التوالي في بطولة إفريقيا التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 4 إلى 14 سبتمبر الجاري عندما يواجه منتخب الجزائر غدًا في ختام مواجهات المجموعة الأولى بالدور الأول.

مباراة مصر والجزائر مهمة للفريقين لأنها ستحدد أول المجموعة بعد فوز الفريقين على منتخب بوروندي حيث فاز منتخب مصر بوروندي بثلاثة أشواط نظيفة كانت نتائجها 25- 11 و25- 8 و 25 -10 وفاز منتخب الجزائر على بوروندي 3- صفر وكانت نتائج الأشواط 25- 10 و25- 9 و25- 17 .

موعد مباراة مصر الجزائر في البطولة الإفريقية للكرة الطائرة

تقام مباراة مصر والجزائر في ختام مواجهات المجموعة الأولى لبطولة إفريقيا للكرة الطائرة في الساعة السادسة مساء غدا " الثلاثاء " بالصالة رقم 2 بمجمع الصالات باستاد القاهرة.

ويشارك في بطولة إفريقيا للكرة الطائرة 15 منتخبا تم توزيعهم على أربع مجموعات وضمت المجموعة الثانية تونس ومالي وتنزانيا وتشاد، و بينما ضمت المجموعة الثالثة منتخبات الكاميرون وكينيا وغانا وليبيا وضمت المجموعة الرابعة منتخبات المغرب ورواندا والسنغال وجامبيا.

قائمة مصر في بطولة إفريقيا للكرة الطائرة

واختار الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة الإيطالي فلافيو جيونيلي 13 لاعبا للمشاركة في بطولة إفريقيا وهم : أشرف اللقاني وأحمد صلاح ورضا هيكل وسيف عابد وعبدالرحمن سعودي ومحمد عادل ومحمد المهدي ومحمد رضا ومحمد رمضان ومحمد مصطفى وأحمد يوسف ومحمد عسران وأحمد سعيد.

تاريخ بطولة إفريقيا للكرة الطائرة

بدأت بطولة إفريقيا للكرة الطائرة عام 1967 ويملك المنتخب التونسي الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة برصيد 11 لقبا أعوام 1967 و 1971 و1979 و1987 و1995 و1997 و1999 و2003 و2017 و2019 و2021 .

وفاز منتخب مصر باللقب 8 مرات أعوام 1976 و 1983 و2005 و2007 و2009 و2011 و2013 و2015 ..وحقق منتخب الكاميرون اللقب مرتين عامي 1989 و 2001 كما فاز منتخب الجزائر باللقب عامي 1991 و1993 .