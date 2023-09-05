الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

بعد إعلان "عمرة البدل".. برلمانى يُطالب بتجريم فتاوى التواصل الاجتماعى

النائب السيد شمس
النائب السيد شمس الدين

قال النائب السيد شمس الدين عضو مجلس النواب، إن فتاوى غير المتخصصين عبر وسائل السوشيال ميديا والتواصل الاجتماعى تثير البلبلة لدى المواطنين، مطالباً بتجريم ومحاكمة من يصدرون الفتاوى الدينية من خلال بث فيديوهات عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

الرأى الشرعى حول عمرة البدل 

وأشار "شمس الدين"، فى بيان، اليوم الثلاثاء، إلى أن قيام أحد  أمير منير" ببث فيديو عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" يدعو خلاله المواطنين لدفع 4 آلاف جنيه مقابل أداء شخص آخر لهم العمرة، حيث يتم السداد عن طريق تطبيق إلكتروني أثار البلبلة لدى المواطنين وجعلهم يتساءلون عن الرأى الشرعى فى هذا الأمر.

txt

عالم أزهرى: عمرة البدل مقتصرة على الأقارب وليست مهنة

txt

عمرة أونلاين.. داعية يثير الجدل بالترويج لتطبيق مجهول: "ادفع وهنعملك العمرة وأنت فى البيت"

إشادة برد لجنة الفتوى حول “عمرة البدل” 

وأشاد النائب السيد شمس الدين، بالرد الواضح والحاسم من لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية الذى أكدت فيه أن الله عز وجل وسنة النبي ﷺ أجازت أن ينوب عن الإنسان غيره في الحج أو العمرة إذا كان مريضًا لا يستطيع أن يحج بنفسه، فقد ثبت عن ابن عباس أن رجلا سئل النبي ﷺ إن أبي أدركه الحج وهو شيخ كبير لا يثبت علي راحلته فإن شددته خشيت أن يموت أفأحج عنه ؟قال ﷺ "أرأيت لو كان عليه دين فقضيته أكان مجزئا" قال نعم "قال حج عن أبيك".

فتاوى الفتاوى الدينية عمرة البدل أمير منير العمرة تطبيق الكترونى لجنة الفتوى

مواد متعلقة

عالم أزهرى: عمرة البدل مقتصرة على الأقارب وليست مهنة

عمرة أونلاين.. داعية يثير الجدل بالترويج لتطبيق مجهول: "ادفع وهنعملك العمرة وأنت فى البيت"

أسعار عمرة المولد النبوي 2023.. وفضلها وثوابها

الأكثر قراءة

ملاحق 3 ثانوي| نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2023 بالاسم فقط

بوابة الأزهر| رابط نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2023 برقم الجلوس

رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 برقم الجلوس بعد اعتمادها رسميا

رابط شغال.. نتيجة ملاحق الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط

وزير الصحة: النمو السكانى السريع يجعل مكافحة الجوع أكثر صعوبة

تقرير: مبابى تنازل عن 100 مليون يورو للعودة لباريس سان جيرمان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

من تاريخ جماعة الإخوان الأسود "1"

حسين دعسة

أسرار لا تحسمها قمة "بوتين - أردوغان".. كيف؟

عبدالوهاب داود

ونحن نحب صلاح.. تمت الصفقة أم لم تتم

وائل لطفي

مهرجان العلمين.. النجاح فى خدمة الوطن

ماجد حبته

رويترز.. وديون مصر!

د هند جاد

ولاد الغم.. أشباه الرجال كارهى الفرح

محمود خليل

ضربة لـ«صنّاع الدماغ»

محمد العسيري

كنز مصرى فى وسط البلد

صور

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تفتح سفارتها فى البحرين بعد 3 سنوات من تطبيع العلاقات

التطبيع الصعب.. زيارة وزير الخارجية الإسرائيلى إلى البحرين.. الأهداف والصعوبات

قوات الاحتلال الإسرائيلى تقتحم جنين وأنباء عن مقتل شخص