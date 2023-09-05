بعد إعلان "عمرة البدل".. برلمانى يُطالب بتجريم فتاوى التواصل الاجتماعى

قال النائب السيد شمس الدين عضو مجلس النواب، إن فتاوى غير المتخصصين عبر وسائل السوشيال ميديا والتواصل الاجتماعى تثير البلبلة لدى المواطنين، مطالباً بتجريم ومحاكمة من يصدرون الفتاوى الدينية من خلال بث فيديوهات عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

الرأى الشرعى حول عمرة البدل

وأشار "شمس الدين"، فى بيان، اليوم الثلاثاء، إلى أن قيام أحد أمير منير" ببث فيديو عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" يدعو خلاله المواطنين لدفع 4 آلاف جنيه مقابل أداء شخص آخر لهم العمرة، حيث يتم السداد عن طريق تطبيق إلكتروني أثار البلبلة لدى المواطنين وجعلهم يتساءلون عن الرأى الشرعى فى هذا الأمر.

إشادة برد لجنة الفتوى حول “عمرة البدل”

وأشاد النائب السيد شمس الدين، بالرد الواضح والحاسم من لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية الذى أكدت فيه أن الله عز وجل وسنة النبي ﷺ أجازت أن ينوب عن الإنسان غيره في الحج أو العمرة إذا كان مريضًا لا يستطيع أن يحج بنفسه، فقد ثبت عن ابن عباس أن رجلا سئل النبي ﷺ إن أبي أدركه الحج وهو شيخ كبير لا يثبت علي راحلته فإن شددته خشيت أن يموت أفأحج عنه ؟قال ﷺ "أرأيت لو كان عليه دين فقضيته أكان مجزئا" قال نعم "قال حج عن أبيك".