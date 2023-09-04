الإثنين 04 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

عمرة أونلاين.. داعية يثير الجدل بالترويج لتطبيق مجهول: "ادفع وهنعملك العمرة وأنت فى البيت"

عمرة
عمرة

تصدر الداعية أمير منير، محركات البحث على موقع جوجل ومواقع السوشيال ميديا، بعد مقطع فيديو نشره عبر حسابه على موقع “فيسبوك”، يروج من خلال لأحد التطبيقات المجهولة لأداء العمرة عن طريق شخص آخر بمقابل مادى. 

ودعا أمير منير، متابعيه عبر مقطع الفيديو الترويجى، لدفع 4 آلاف جنيه عن طريق التطبيق مقابل أداء شخص آخر لهم العمرة.

وقال منير إنه استخدم التطبيق وأدى أحد الأشخاص عمرة عن والده المتوفى، ونصح المتابعين باستخدام التطبيق، متابعًا: “تخيل تعمل عمرة لأحبابك: متوفى- مريض- عاجز، بأقل من 4000 جنيه”.

وتحدث الداعية الإسلامي في فيديو عبر فيسبوك، عن طريقة استخدام التطبيق، وأنه يسمح لأي مريض أو عاجز غير قادر علي الذهاب، أو أحد متوفي، أن يقوم بديلًا عنه شخص من التطبيق بأداء العمرة مكانه بمبلغ قدره 4000 جنيهًا.

وتابع الداعية الإسلامي أمير منير، أنه يوجد خصم لمن يشترك في التطبيق، ويقوم بحجز أداء عمرة نيابة عن شخص أخر، ليثير جدل رواد السوشيال ميديا ويقوموا بمهاجمته.

أمير منير يغلق التعليقات على المتابعين

ولاقى الفيديو الترويجى لـ أمير منير استياءً من متابعيه، الذين اعتبروه منشوره تجارة بالدين، وإعلانًا مدفوعًا، مقابل الترويج للتطبيق، وهو ما رد عليه الأول بغلق التعليقات على المتابعين. 

أمير منير يغلق التعليقات على المتابعين

وقال أحد متابعى منير: “أنا مش من أهل العلم.. بس ربنا بيقول وولد صالح يدعو له.. مقالش أجر واحد يدعو نيابة عنه أنا مش عارف ده حلال ولا حرام أنت أدرى منى بذلك.. بس ده تسهيل للعبادة أو استسهال، يعنى أجيب واحد يعمل حاجة سنة بالنيابة عنى، أعتقد مش ده الهدف من وراء العبادات، الإعلان ده عيب يطلع منك”.

تعليقات المتابعين على فيديو أمير منير

بينما قال أحد مستخدمى موقع فيس بوك تعليقًا على المنشور: “الشيخ أمير منير عامل إعلان لابليكيشن بتدفع 4000 جنيه وحد يعملك عمرة أو لحد قريبك أو لمتوفى من غير ما تعرفه أو تعرف نيته إيه.. لو دا مش نصب وتربح باسم الدين تسميه إيه ؟!”.
 

تعليقات المتابعين على فيديو أمير منير
أمير منير عمرة أونلاين داعيه اسلامي تطبيق عمرة

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