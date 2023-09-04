عالم أزهرى: عمرة البدل مقتصرة على الأقارب وليست مهنة

انتقد الدكتور إبراهيم رضا، أحد علماء الأزهر، تصريحات أحد الدعاة بجواز قيام شخص بعمرة وكيلًا عن آخر مقابل المال.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج صالة التحرير، المذاع على قناة "صدى البلد"، إن العمرة البدل للأقارب والأهل فقط، ولا يجوز إطلاقا دفع أي مبالغ لأي شخص لكي يقوم له بإجراء العمرة.

وأردف: الأصل في الدين أن تكون العمرة البدل بضوابط ومعايير، وما حدث خلال الأيام الماضية هدفه التربح فقط، فلا توجد أي ضمانات لإجراء العمرة البديلة، والعمرة ليست مهنة، ليقوم أحد بأداء العمرة عن الآخرين مقابل المال، وهذا يعد من قبيل التربح والتجارة بالدين.