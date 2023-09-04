الإثنين 04 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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الدين لله

أسامة قابيل عن "العمرة بالإيجار": فتاوى ترند وجمع أموال

الشيخ أسامة قابيل
الشيخ أسامة قابيل

حذر الدكتور أسامة قابيل أحد علماء وزارة الأوقاف وإمام وخطيب مسجد الشرطة بالتجمع الخامس، من فتاوى الترند وجمع المال، لافتا إلى أن البعض يطلقون الفتاوى دون علم على مواقع التواصل الاجتماعي من أجل التربح.

وصف "قابيل" العمرة المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي بتكلفة 4000 بالاعتمار بالإيجار، قائلا إنه لا يجوز الاعتمار عن الحي أو المريض، لافتا إلى أنه لا حرج في الاعتمار عن الميت وعن الحي العاجز عن أداء العمرة بنفسه لكبر أو مرض لا يرجى شفاؤه. 

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وأوضح أنه يجب أخذ الفتوى من أهل العلم، من علماء الأزهر الشريف والأوقاف، محذراً من الانسياق وراء الفتاوى الضالة المضلة. 

وأضاف أن من أراد أن يكتب له ثواب حج وعمرة تامة، عليه أن يهتدي بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم "من صلى الفجر في جماعة ثم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة". 

وتابع أن معنى جلوس المسلم في مصلَّاه أي الاستغفار أو الدعاء حتى طلوع الشمس، ومن يفعل ذلك كتب له أجر حجة وعمرة تامة، مضيفاً أن من أراد أن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى عليه بفعل الأعمال الصالحة.

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وأردف: "إن كان المرء غير قادر عن أداء العمرة أو الحج، لأحد أقاربه المتوفين، عليه اتباع حديث سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والالتزام بالدعاء للميت، وهذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، فى حديثه الشريف: "إذا مات ابن ادم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية وعلم ينتفع به وولد صالح يدعو له"، وهنا المقصود ليس اولاد الميت فقط لكل كل مولود ولد، وهو ما يتضح عند توسيع دائرة الفهم لقوله سبحانه وتعالى (لَآ أُقۡسِمُ بِهَٰذَا ٱلۡبَلَدِ  وَأَنتَ حِلُّۢ بِهَٰذَا ٱلۡبَلَدِ  وَوَالِدٖ وَمَا وَلَدَ)، وهنا كل من يدعو للميت يصل له الثواب والدعاء".

الدكتور أسامة قابيل وزارة الأوقاف مسجد الشرطة فتاوى التريند وجمع المال وسائل التواصل الاجتماعي

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