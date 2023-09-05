اقتصادية قناة السويس: 91 سفينة بمينائي السخنة والأدبية خلال يوليو

أصدرت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بيانًا اليوم، عن نشاط موانئ المنطقة الجنوبية خلال شهر يوليو 2023، والتي شهدت تطوراً ملحوظاً على الأصعدة كافة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2022، وقد أوضح البيان أن ميناء السخنة شهد حركة تداول بإجمالي 48 سفينة، وبلغ إجمالي الحمولة المتداولة في الميناء خلال شهر يوليو 1720359,22 طن، حيث استقبل الميناء عدد 33 سفينة بضائع عامة محواة بواقع 720109 طن، و6 سفن صب جاف بحمولة 634479,68 طن، و9 سفن صب سائل بحمولة 365770,55 طن.

أما ميناء الأدبية فقد بلغت إجمالي الحمولة 229668,23 طن، حيث بلغت حمولة البضائع العامة 45772,92 طن، وإجمالي حمولة الصب الجاف 9264,00 طن، وإجمالي حمولة الحاويات 26758,89 طن، كما بلغ معدل تداول الحاويات 2970 حاوية مكافئة، ووصل إجمالي عدد السفن إلى 43 سفينة بمعدل نمو 34.38%، بواقع 20 سفينة بضائع عامة، و5 سفن صب جاف، و13 سفينة صب سائل، و4 سفن حاويات وسفينة واحدة خدمات بحرية.

وذكر البيان أنه يتم التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ التابعة لتسهيل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة كافة.

في سياق متصل، كانت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، قد أعلنت عن وضع حجر الأساس لمصنع Cady المتخصص في صناعة المنسوجات عالية الجودة والملابس الصديقة للبيئة باستخدام أساليب التصنيع الذكية، وذلك ضمن مرحلة 6 كم توسعات المطور الصناعي تيدا- مصر بمنطقة السخنة الصناعية المتكاملة، ويقع المشروع على مساحة 145,5 ألف متر مربع، ليعد المصنع الأكبر مساحة ضمن منطقة تيدا، وتم وضع حجر الأساس للمصنع بحضور وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، واللواء وليد يوسف نائب رئيس الهيئة لشئون المنطقة الجنوبية، والدكتور إبراهيم عبد الخالق نائب رئيس الهيئة لشئون الاستثمار والترويج.

ويأتي هذا المشروع في إطار التعاون الاقتصادي البناء بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والاستثمارات الصينية والتي تتمثل في المنطقة الصناعية الصينية تيدا – مصر التي تحتوي على أكثر من 130 منشأة صناعية وخدمية بحجم استثمارات يصل إلى 1,6 مليار دولار، ويستهدف مصنع كادي مصر للصناعات النسيجية تصدير منتجاته للأسواق الأوروبية والأمريكية، ويقع المشروع المكون من 6 مباني تتم على 3 مراحل على أن تبدأ المرحلة الأولى من المشروع 2023 وتنتهي قبل نهاية 2024، ليبلغ حجم الطاقة الإنتاجية للمصنع بعد الانتهاء من الإنشاءات حوالي 50 ألف طن من الأقمشة والمنسوجات الصديقة للبيئة و8 ملايين قطعة ملابس دون خياطة سنوياً، بحجم استثمارات مخططة للشركة داخل مصر تصل إلى 60 مليون دولار، وحجم مبيعات مقدرة تصل إلى 150 مليون دولار أمريكي.