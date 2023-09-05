الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أخبار فاتتك| رفض طلب الأهلي بشأن معلول.. وتدمير مسيرة أوكرانية فوق موسكو

اخبار فاتتك
اخبار فاتتك

شهدت الساعات الماضية العديد من الأخبار الاجتماعية والفنية والسياسية والاقتصادية والرياضية وغيره، بالإضافة إلى آخر تطورات الحرب الروسية الأوكرانية وبحث الكثيرين عن مواعيد مباريات كرة القدم اليوم وترصد "الدستور" أبرزها من خلال نشرة "أخبار فاتتك".


أهالي سيناء يشكرون الرئيس السيسي بعد الحصول على العقود المؤمنة

ووجه إبراهيم سليمان من أهالي سيناء الحاصلين على العقود المؤمنة، رسالة شكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، كما توجه بالشكر للقوات المسلحة، على الجهد المبذول في محافظة شمال سيناء، وخاصة منطقة رمانة وبئر العبد.

ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

تدمير مسيرة اوكرانية فوق منطقة روسية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الثلاثاء، تدمير طائرة مسيرة أوكرانية بواسطة قوات الدفاع الجوي فوق منطقة استرينسكي بمقاطعة موسكو.
وقالت الوزارة في بيان: "في صباح الخامس من سبتمبر، تم إحباط هجوم إرهابي من قبل نظام كييف باستخدام طائرة مسيرة على أهداف داخل أراضي الاتحاد الروسي".

ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

تقرير يوناني: الهرم الأكبر العجيبة الوحيدة الباقية حتى الآن

أكد تقرير يونانى، أن الهرم الأكبر بالجيزة هو العجيبة الوحيدة الباقية حتى يومنا هذا، ووصفه التقرير بأنه مبنى مهيب فريد من نوعه صمد أمام اختبار الزمن.
وقالت صحيفة "جريك ريبورتر" اليونانية: "عجائب الدنيا السبع، التي استحوذت على خيال الحضارات القديمة، لم تصمد أمام اختبار الزمن، وبقي مبنى واحد فقط من هذه القائمة قائمًا حتى يومنا هذا، وهو الهرم الأكبر المهيب بالجيزة، والباقي يبقى فقط في التاريخ المسجل".


ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا.


للوقاية منه.. أهمية إجراء الفحوصات المبكرة للوقاية من الأورام السرطانية

تعد أمراض السرطان من أكبر التحديات الصحية التي تواجه البشرية في الوقت الحالي، حيث تعد سببًا رئيسيًا للإصابة والوفاة في جميع أنحاء العالم، ففي هذا السياق يعتبر الكشف المبكر عن أمراض السرطان بوابة هامة لتحقيق أفضل فرص الشفاء والعلاج الناجح.

ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا.


تعرف على مواعيد مباريات الساحرة المستديرة اليوم

يكثر البحث عن مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 5-9-2023 والقنوات الناقلة لها من عشاق الساحرة المستديرة، خاصة الباحثين عن مباريات الدوري المصري والتي تدور اليوم.
ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

رفض طلب الأهلي بشأن معلول

تحدث إسلام المؤدب، صحفي راديو إكسبريس التونسي، عن مواجهة منتخب مصر وتونس الودية في سبتمبر الجاري، مشيرًا إلى أن إراحة فيتوريا لمحمد صلاح في مواجهة إثيوبيا هى من أجل منحه الفرصة لحسم موقفه من عرض اتحاد جدة.
ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

أخبار فاتتك نشرة أخبار فاتتك الهرم الأكبر الرئيس السيسي مباريات اليوم التونسي علي معلول منتخب تونس النادي الأهلي

مواد متعلقة

بعد ظهور أيريس وفيروناكس.. كل ما تريد معرفته عن متحور "بيرولا" الجديد

خطوة بخطوة طريقة عمل كعب الغزال في المنزل بطريقة سهلة

لتجديد مظهر الشعر بصحة وأمان.. طريقة عمل الحنة للشعر باللون البني؟

منها السمنة وارتفاع ضغط الدم.. احذر من تلك الأمراض لأنها تسبب الفلات فوت

تعرف على علامات الهوس في الحب

بعد تحذيرات "الصحة".. كيف يمكن للمرأة تجنب الإصابة بتكيس المبايض؟

من التلاعب إلى المماطلة.. بعض السلوكيات السامة في العلاقات العاطفية

استعدادًا لتقلبات الخريف.. كيف تحمي حيواناتك الأليفة من «قلق العاصفة»؟

الأكثر قراءة

ملاحق 3 ثانوي| نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2023 بالاسم فقط

بوابة الأزهر| رابط نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2023 برقم الجلوس

رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 برقم الجلوس بعد اعتمادها رسميا

رابط شغال.. نتيجة ملاحق الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط

"القاهرة الإخبارية": وصول 121 راكبًا على متن طائرة "مصر للطيران" إلى بورتسودان

نتيجة الثانوية العامة 2023 الدور الثاني عبر الدستور ومواقع التربية والتعليم الرسمية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

أسرار لا تحسمها قمة "بوتين - أردوغان".. كيف؟

عبدالوهاب داود

ونحن نحب صلاح.. تمت الصفقة أم لم تتم

وائل لطفي

مهرجان العلمين.. النجاح فى خدمة الوطن

ماجد حبته

رويترز.. وديون مصر!

د هند جاد

ولاد الغم.. أشباه الرجال كارهى الفرح

محمود خليل

ضربة لـ«صنّاع الدماغ»

محمد العسيري

كنز مصرى فى وسط البلد

وائل لطفي

أزمة خطاب أم أزمة تخاطب؟ « ٢-٢»

صور

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تفتح سفارتها فى البحرين بعد 3 سنوات من تطبيع العلاقات

التطبيع الصعب.. زيارة وزير الخارجية الإسرائيلى إلى البحرين.. الأهداف والصعوبات

قوات الاحتلال الإسرائيلى تقتحم جنين وأنباء عن مقتل شخص