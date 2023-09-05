أخبار فاتتك| رفض طلب الأهلي بشأن معلول.. وتدمير مسيرة أوكرانية فوق موسكو

شهدت الساعات الماضية العديد من الأخبار الاجتماعية والفنية والسياسية والاقتصادية والرياضية وغيره، بالإضافة إلى آخر تطورات الحرب الروسية الأوكرانية وبحث الكثيرين عن مواعيد مباريات كرة القدم اليوم وترصد "الدستور" أبرزها من خلال نشرة "أخبار فاتتك".



أهالي سيناء يشكرون الرئيس السيسي بعد الحصول على العقود المؤمنة

ووجه إبراهيم سليمان من أهالي سيناء الحاصلين على العقود المؤمنة، رسالة شكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، كما توجه بالشكر للقوات المسلحة، على الجهد المبذول في محافظة شمال سيناء، وخاصة منطقة رمانة وبئر العبد.

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تدمير مسيرة اوكرانية فوق منطقة روسية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الثلاثاء، تدمير طائرة مسيرة أوكرانية بواسطة قوات الدفاع الجوي فوق منطقة استرينسكي بمقاطعة موسكو.

وقالت الوزارة في بيان: "في صباح الخامس من سبتمبر، تم إحباط هجوم إرهابي من قبل نظام كييف باستخدام طائرة مسيرة على أهداف داخل أراضي الاتحاد الروسي".

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تقرير يوناني: الهرم الأكبر العجيبة الوحيدة الباقية حتى الآن

أكد تقرير يونانى، أن الهرم الأكبر بالجيزة هو العجيبة الوحيدة الباقية حتى يومنا هذا، ووصفه التقرير بأنه مبنى مهيب فريد من نوعه صمد أمام اختبار الزمن.

وقالت صحيفة "جريك ريبورتر" اليونانية: "عجائب الدنيا السبع، التي استحوذت على خيال الحضارات القديمة، لم تصمد أمام اختبار الزمن، وبقي مبنى واحد فقط من هذه القائمة قائمًا حتى يومنا هذا، وهو الهرم الأكبر المهيب بالجيزة، والباقي يبقى فقط في التاريخ المسجل".



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للوقاية منه.. أهمية إجراء الفحوصات المبكرة للوقاية من الأورام السرطانية

تعد أمراض السرطان من أكبر التحديات الصحية التي تواجه البشرية في الوقت الحالي، حيث تعد سببًا رئيسيًا للإصابة والوفاة في جميع أنحاء العالم، ففي هذا السياق يعتبر الكشف المبكر عن أمراض السرطان بوابة هامة لتحقيق أفضل فرص الشفاء والعلاج الناجح.

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تعرف على مواعيد مباريات الساحرة المستديرة اليوم

يكثر البحث عن مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 5-9-2023 والقنوات الناقلة لها من عشاق الساحرة المستديرة، خاصة الباحثين عن مباريات الدوري المصري والتي تدور اليوم.

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رفض طلب الأهلي بشأن معلول

تحدث إسلام المؤدب، صحفي راديو إكسبريس التونسي، عن مواجهة منتخب مصر وتونس الودية في سبتمبر الجاري، مشيرًا إلى أن إراحة فيتوريا لمحمد صلاح في مواجهة إثيوبيا هى من أجل منحه الفرصة لحسم موقفه من عرض اتحاد جدة.

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