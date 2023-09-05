أحد أهالى سيناء الحاصلين على العقود المؤمنة: "شكرا للرئيس السيسى"

وجه إبراهيم سليمان من أهالي سيناء الحاصلين على العقود المؤمنة، رسالة شكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، كما توجه بالشكر للقوات المسلحة، على الجهد المبذول في محافظة شمال سيناء، وخاصة منطقة رمانة وبئر العبد.

وأضاف إبراهيم سليمان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، عبر القناة الأولى المصرية، أن هناك الكثير من التضحيات التي قدمتها القوات المسلحة لكل أهالي المنطقة، معقبا: “نشكر توجه الدولة المصرية نحو تسليم الأراضي للشباب في المنطقة، والتوعية بحجم احتياجات الدولة المصرية للحاصلات الزراعية، ونتمنى الاستمرار في الدعم من خلال دعم المعدات والأدوية والتوجيهات الزراعية”.

وأشار إلى أنها المرة الأولى التي تحدث العقود المؤمنة، لأهالي شمال سيناء والذي لم يحدث قبل ذلك، لافتا إلى أنه يعتبر إنجاز كبير لأهالي سيناء.