الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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الدكتور أحمد كريمة يوضح الفرق بين الرحمة والمغفرة

الدكتور أحمد كريمة
الدكتور أحمد كريمة

قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن المغفرة ذكرت قبل الرحمة، لافتًا إلى أنه يجب أن تكون المغفرة متواجدة قبل الرحمة التي نصل بها إلى الجنة. 

وأضاف "كريمة"، خلال لقاءه ببرنامج التاسعة، الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، عبر القناة الأولى المصرية، أن سيدنا عمر بن العاص وسيدنا عمر بن الخطاب كانا يقولان بأنهما فعلا أشياء خاطئة في الجاهلية، لكن النبي محمد صلى الله عليه وسلم بتبشيره لهم قال بأن الإسلام يجب ما قبله، وكان يطالبهم بنسيان الماضي، انسوا معركة أحد وما فعلتموه فيها.

وأشار إلى أنه فى المغفرة يُنسي الله سبحانه وتعالى الحفظة سيئات العبد، لتصبح صفحته بيضاء، ومن تكون صفحته بيضاء ينال الرحمة، والرحمة تدخل الجنة. 

أحمد كريمة برنامج التاسعة الرحمة المغفرة القناة الأولى

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