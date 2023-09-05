بعد إهدائها باقة من الزهور.. غالية بن على: شكرا لجمهور مهرجان القلعة

وجهت المطربة غالية بن علي، رسالة شكر إلى جمهور مهرجان القلعة الدولي، بعد أن أهداها الجمهور باقة مميزة من الزهور.

ونشرت غالية بن علي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"؛ سلسلة من الصور مع باقة الزهور، وعلقت قائلة: "شكرا شكرا شكرا لجمهوري المميز

ولجمهور مهرجان القلعة الدولي".

وأضافت في منشورها: "شكرا على ليلة من العمر بتنظيم

Cairo Opera House ، وشكر خاص لصديقي أحمد أمين ولشيماء وحسين، على هذه الورود التي وصلتني قبل الحفلة بلحظات يا الله كم أحب الورود في حياتي".



واختتمت: "شكرا لكل الأرواح التي لا ينقطع وصالها والتي أحبها".

وأحيت الفنانة غالية بن علي، الأحد، حفلًا موسيقيًا ضمن مهرجان القلعة للموسيقى والغناء، واستقبلها الجمهور بترحاب وتصفيق وقام البعض بإهدائها باقات من الزهور، وهتف بعضهم بـ"وحشتينا يا غالية".



وقدمت غالية بن علي، الشكر لقناة الحياة لنقلها فعاليات مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء مباشر للجمهور.

وأضافت “غالية بن علي”، خلال حفلها الغنائي المقام حاليا على خشبة مسرح محكى قلعة صلاح الدين، أن لديها عضوا في الفريق شاعرا يتواجد في الأردن، والنقل المباشر جعله متواجدا معها في الحفل.



يذكر أن الدورة 31 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء تتواصل على مدار 14 يوما، وتقام فى الفترة من الجمعة 25 أغسطس حتى الخميس 7 سبتمبر، وتضم 45 حفلا متنوعا منها 31 حفلا على مسرح المحكى لكل من: فايا يونان، ومدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو عمرو سليم والفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو أحمد عامر، أوركسترا القاهرة السيمفونى بقيادة المايسترو محمد سعد باشا، فريق وسط البلد، نادية مصطفى، هاني شاكر بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو مصطفى حلمي، سيمون، هشام عباس، عز الأسطول، مني بوركهارد، مصطفى حجاج، مصطفى شوقى، أحمد جمال، نجوم الأوبرا للموسيقى العربية مع الفنان على الحجار بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة محمد الموجي، نسمة عبدالعزيز، عزيز مرقة، سعيد الأرتيست، كورال كلية التربية الموسيقية، وليد توفيق، هشام خرما، غالية بن على، المنشد أحمد العمري، الشيخ ياسين التهامي، عبير نعمة، محمد محسن بمصاحبة سيني سيمفونى أوركسترا بقيادة المايسترو أحمد عويضة، مجموعة التشيللو state of hermony، نسمة محجوب، لينا شاماميان، كورال مركز تنمية المواهب، الموسيقار عمر خيرت بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو ناير ناجى، إضافة إلى عروض لفرق دولية بالتعاون مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية.

