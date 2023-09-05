تقرير: أسعار الفائدة المرتفعة ستدفع 7 آلاف شركة بريطانية إلى الإفلاس كل ثلاثة أشهر فى 2024

ةكشف تقرير بريطاني، أن أسعار الفائدة المرتفعة ستدفع 7 آلاف شركة بريطانية إلى الإفلاس كل ثلاثة أشهر في 2024، وفقا لتقرير لمركز أبحاث الاقتصاد والأعمال البريطاني “CEBR”، ونقلته صحيفة الجارديان البريطانية.

وتوقع التقرير دخول اقتصاد بريطانيا إلى الركود بسبب الضغوط المالية الناتجة عن رفع أسعار الفائدة.

وقال مركز الاقتصاد وأبحاث الأعمال، إن الديون التي تم تحملها خلال الوباء وارتفاع تكاليف الاقتراض وأزمة تكلفة المعيشة من شأنها أن تدفع عددًا متزايدًا من الشركات إلى الإفلاس، لا سيما في قطاعي البيع بالتجزئة والضيافة.

وكشف التقرير، أنه كان هناك أكثر من 6700 حالة إعسار تجاري في بريطانيا في الربع الثاني من عام 2023، أي أكثر من الضعف في ربع نموذجي خلال الوباء، عندما تمت حماية العديد من الشركات إلى حد كبير من الإعسار من خلال مجموعة من تدابير الدعم.

وقال التقرير إن حالات الإعسار خلال هذه الفترة كانت أعلى بنسبة 50% مقارنة بالربع نفسه قبل الوباء في عام 2019، وبلغ متوسطها 4100 على أساس ربع سنوي بين عامي 2015 و2019.

وقام بنك إنجلترا برفع أسعار الفائدة 14 مرة منذ نهاية عام 2021، من 0.1% إلى 5.25%، مما يزيد الضغط على الأسر والشركات المثقلة بالديون.

ويتوقع مركز الأبحاث زيادتين إضافيتين في أسعار الفائدة في الدورة الحالية، مع وصول سعر فائدة البنك إلى 5.75%.

وقال المركز البحثي إن هذا يعني أن "الأسوأ لم يأت بعد فيما يتعلق بتكاليف الاقتراض، بصرف النظر تمامًا عن تأثير القروض ذات الأجل المحدد التي تم تقديمها عندما كانت أسعار الفائدة أقل، والتي يتم ترحيلها بأسعار الفائدة الأعلى الجديدة".

وأضاف: "بالنظر إلى المستقبل، يتوقع سيبر أن يظل معدل إفلاس الشركات مرتفعًا مع استمرار ارتفاع أسعار الفائدة، مما يدفع سداد الديون إلى مستويات غير مستدامة لبعض الشركات.