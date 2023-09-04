وليد توفيق: "دول كتير كرمتني بس يفضل تكريم مصر غير"

شهدت نقابة المهن الموسيقية اليوم تكريم النجم اللبناني وليد توفيق وذلك تقديراً لمشواره الفني الحافل.

وحضر وليد توفيق إلى مقر النقابة وسط حفاوة كبيرة من أهضاء النقابة، متحدثًا عن تكريمه قائلآ: "مفيش أحلى من أن أتكرم من مصر أم الدنيا، ومهما اتكرمت من دول عربية يفضل تكريم القاهرة غير، وأهدي التكريم لوالدتي لأنها بتحب مصر جدًا".



◘ كلمة نقيب الموسيقيين عن وليد توفيق

وعبر مصطفى كامل عن سعادته بتكريم وليد توفيق قائلاً:"أنا سعيد بالتكريم وأنا بسميّه نقيبنا العربي مش المصري بس".

وقال كامل:"اتعلمنا منه الرقي وبيمثل العرب وسفير للبنان ولمصر، وأنا بتفرج على حفلته في القلعة حسيت بسعاده كبيرة وديما يمنعنا بفنه، وأنا راجل مدمن الوحدة العربية".

وأختتمت فعاليات التكريم بغناء النجمين أغنية "أنزل ياجميل على الساحة" والتي تعتبر من أشهر أغانيه على الساحه المصرية، وسط تفاعل كبير من الحضور.