من خلال البيانات.. كيف يساهم الذكاء الاصطناعي بجعل قطاع الصناعة أكثر عالمية؟

أصبح من الواضح بشكل متزايد أن التطبيقات الصناعية للذكاء الاصطناعي، ستجعل الاقتصادات أكثر عالمية، على الرغم من التوترات الجيوسياسية التي تجذب الكثير من اهتمام العالم.

وكشفت صحيفة التايمز، أن الديناميكيات التي تحرك الابتكار الصناعي تجعل التكامل الوثيق أكثر أهمية من أي وقت مضى.

وذكر التقرير إن الذكاء الاصطناعي سيجعل الصناعة أكثر عالمية، لافتا الى أن اختراقات التكنولوجيا القادمة تحول دون الفصل حيث يعتمد قادة الصناعة على البيانات لتحويل الأعمال.

وقد جمعت ندوة جديدة عبر الإنترنت أعضاء اللجنة الذين لديهم معرفة وثيقة بأرضيات المصانع ومكاتب الشركات التي تمثل مقعد السائق للثورة الصناعية الرابعة التي تعمل على تحويل الأعمال بوتيرة مذهلة.

تحليل البيانات

وأضاف التقرير أن المحور الأساسي لهذا التحول هو جمع وتحليل كميات كبيرة من البيانات لإنشاء خوارزميات الذكاء الاصطناعي مما يجعل العمليات الصناعية أكثر كفاءة.

وأكد ماكسيميليان دوميرموث، رئيس قسم التدريب والتحول الرقمي في شركة Bosch، أن أي لاعب يتباطأ سيخسر كثيرا، وتابع "خذ آلة واحدة، وسجل البيانات لمدة عشرين ألف يوم، ستحتاج إلى أكثر من خمسين عامًا بقليل لتحصل على مجموعة البيانات الخاصة بك، ومن ثم يمكنك إنتاج خوارزمية ذكاء اصطناعي لطيفة... أو يمكنك أن تأخذ عشرين ألفًا من نفس الأجهزة حول العالم وتجمع بياناتها، مضيفا ثم تحتاج إلى يوم واحد للقيام بنفس خوارزمية الذكاء الاصطناعي".

تطبيق التكنولوجيا يتجاوز مجرد شرائها

وشدد "دوميرموث" على أن "تطبيق التكنولوجيا يتجاوز مجرد شرائها، مضيفا عندما تشتري سيارة، فإنك لا تشتري مصنعا جديدا، وأوضح قائلاً: "وبالمثل، عندما تستثمر في التكنولوجيا، فإنك لا تكتسب مؤسسة جديدة تماماً. بدلاً من ذلك، فإن الأمر يشبه ضبط سيارتك، وتحديثها بتكنولوجيا جديدة، والعثور على نفسك في قمرة القيادة الحديثة..انه “لديك لوحات معلومات، وتصورات، وكل التقنيات اللازمة للقيادة الذاتية”.

ومع ذلك، عندما تحاول زيادة السرعة، تواجه حاجزًا غير متوقع السيارة لا تتحرك، وشركتك تظل راكدة، تدرك أن هناك شيئًا حاسمًا مفقودًا - الإطارات، التي ترمز إلى الافتقار إلى البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات اللازمة لتحقيق التقدم.