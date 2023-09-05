الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تكنولوجيا

من خلال البيانات.. كيف يساهم الذكاء الاصطناعي بجعل قطاع الصناعة أكثر عالمية؟

الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي

أصبح من الواضح بشكل متزايد أن التطبيقات الصناعية للذكاء الاصطناعي، ستجعل الاقتصادات أكثر عالمية، على الرغم من التوترات الجيوسياسية التي تجذب الكثير من اهتمام العالم.

وكشفت صحيفة التايمز، أن الديناميكيات التي تحرك الابتكار الصناعي تجعل التكامل الوثيق أكثر أهمية من أي وقت مضى.

وذكر التقرير إن الذكاء الاصطناعي سيجعل الصناعة أكثر عالمية، لافتا الى أن اختراقات التكنولوجيا القادمة تحول دون الفصل حيث يعتمد قادة الصناعة على البيانات لتحويل الأعمال. 

وقد جمعت ندوة جديدة عبر الإنترنت أعضاء اللجنة الذين لديهم معرفة وثيقة بأرضيات المصانع ومكاتب الشركات التي تمثل مقعد السائق للثورة الصناعية الرابعة التي تعمل على تحويل الأعمال بوتيرة مذهلة.

تحليل البيانات 

txt

البنك المركزى يستضيف برنامجًا تدريبيًا حول تحليل البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعى

وأضاف التقرير أن المحور الأساسي لهذا التحول هو جمع وتحليل كميات كبيرة من البيانات لإنشاء خوارزميات الذكاء الاصطناعي مما يجعل العمليات الصناعية أكثر كفاءة.

وأكد ماكسيميليان دوميرموث، رئيس قسم التدريب والتحول الرقمي في شركة Bosch، أن أي لاعب يتباطأ سيخسر كثيرا، وتابع "خذ آلة واحدة، وسجل البيانات لمدة عشرين ألف يوم، ستحتاج إلى أكثر من خمسين عامًا بقليل لتحصل على مجموعة البيانات الخاصة بك، ومن ثم يمكنك إنتاج خوارزمية ذكاء اصطناعي لطيفة... أو يمكنك أن تأخذ عشرين ألفًا من نفس الأجهزة حول العالم وتجمع بياناتها، مضيفا ثم تحتاج إلى يوم واحد للقيام بنفس خوارزمية الذكاء الاصطناعي".

 تطبيق التكنولوجيا يتجاوز مجرد شرائها

وشدد "دوميرموث" على أن "تطبيق التكنولوجيا يتجاوز مجرد شرائها، مضيفا عندما تشتري سيارة، فإنك لا تشتري مصنعا جديدا، وأوضح قائلاً: "وبالمثل، عندما تستثمر في التكنولوجيا، فإنك لا تكتسب مؤسسة جديدة تماماً. بدلاً من ذلك، فإن الأمر يشبه ضبط سيارتك، وتحديثها بتكنولوجيا جديدة، والعثور على نفسك في قمرة القيادة الحديثة..انه “لديك لوحات معلومات، وتصورات، وكل التقنيات اللازمة للقيادة الذاتية”. 

ومع ذلك، عندما تحاول زيادة السرعة، تواجه حاجزًا غير متوقع السيارة لا تتحرك، وشركتك تظل راكدة، تدرك أن هناك شيئًا حاسمًا مفقودًا - الإطارات، التي ترمز إلى الافتقار إلى البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات اللازمة لتحقيق التقدم.

التطبيقات الصناعية للذكاء الاصطناعي الاقتصادات التوترات الجيوسياسية اهتمام العالم تطبيق التكنولوجيا يتجاوز مجرد شرائها

مواد متعلقة

الاتحاد الأوروبى يعيد النظر فى حالة الحفاظ على الذئاب بعد شكاوى المزارعين

لا تحقق انفراجة.. الجارديان: محادثات أردوغان وبوتين لا تدعم صفقة الحبوب

باحث سياسى عراقى يكشف لـ"الدستور" أبرز السيناريوهات عقب أحداث كركوك

كيف تشغل الانتخابات التايوانية الصراع الأمريكي الصيني؟

خطوة نووية.. أحدث رد روسي على الهجمات الاوكرانية المكثفة ودعم الغرب

معلمو كوريا الجنوبية ينظمون إضرابًا ضد حقوق المعلمين

تقرير بريطانى: مخطط المناخ يثير الجدل مع افتتاح قمة نيروبى الحاسمة

رئيس مجلس السيادة "البرهان" يعود إلى السودان

الأكثر قراءة

ملاحق 3 ثانوي| نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2023 بالاسم فقط

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 5 سبتمبر 2023 فى مصر بدون مصنعية

بوابة الأزهر| رابط نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2023 برقم الجلوس

رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 برقم الجلوس بعد اعتمادها رسميا

رابط شغال.. نتيجة ملاحق الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط

درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 5-9-2023 فى محافظات مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

أسرار لا تحسمها قمة "بوتين - أردوغان".. كيف؟

عبدالوهاب داود

ونحن نحب صلاح.. تمت الصفقة أم لم تتم

وائل لطفي

مهرجان العلمين.. النجاح فى خدمة الوطن

ماجد حبته

رويترز.. وديون مصر!

د هند جاد

ولاد الغم.. أشباه الرجال كارهى الفرح

محمود خليل

ضربة لـ«صنّاع الدماغ»

محمد العسيري

كنز مصرى فى وسط البلد

وائل لطفي

أزمة خطاب أم أزمة تخاطب؟ « ٢-٢»

صور

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تفتح سفارتها فى البحرين بعد 3 سنوات من تطبيع العلاقات

التطبيع الصعب.. زيارة وزير الخارجية الإسرائيلى إلى البحرين.. الأهداف والصعوبات

قوات الاحتلال الإسرائيلى تقتحم جنين وأنباء عن مقتل شخص