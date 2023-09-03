هل تتحمس دور النشر لطباعة كتب وروايات كُتبت بواسطة الذكاء الاصطناعي؟

بعد أن تنبأ الأدب الخيالي وروايات الخيال العلمي بالذكاء الاصطناعي؛ سواء أكان من أدب المدينة الفاضلة (يوتوبيا)، أو من أدب المدينة الفاسدة (ديستوبيا)، أومن أعمال "صموئيل بتلر" إلى "صبري موسي" وحتي "شات جي بي تي" وروبوتات المحادثة ذو اللغة الطبيعية المدعومة بالذكاء الإصطناعي؛ منها مؤخراً رواية "خيانة في المغرب" التي تعد أول رواية عربية تصدر في صيغة كتاب مكتوب باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي، ثمة تحدي يواجه دور النشر المصرية والعربية في ما يتعلق بطبيعة الكتب والروايات المكتوبة بواسطة الذكاء الاصطناعي.. لذا سألنا أصحاب دور النشر عن ما إذا كان بإمكانهم طباعة كتب وروايات مكتوبة بالذكاء الإصطناعي أم لا؟؛ تعالوا نتعرف على ما قالوه:

أحمد السعيد: ليس هناك مانع ولكن بشرط

قال الناشر الدكتور أحمد السعيد، مؤسس بيت الحكمة للنشر، إنه لا يمانع من نشر كتاب أو عمل أدبي كُتب بواسطة الذكاء الاصطناعي ولكن بشرط واحد كونه عملاً مفيداً ويتضمن قيمة.

وأضاف "السعيد" فى حديثه لـ"الدستور"، أن من ضمن شروط قبوله نشر هذه الأعمال أن لا تكون لمجرد الشو الإعلامي وقتها سيتجه فورًا لنشرها .

حسين عثمان: غير متحمس لنشر أعمال كُتبت بواسطة الذكاء الاصطناعي

قال الناشر حسين عثمان، مؤسس دار نشر "ريشة"، أنه غير متحمس للاتجاه نحو نشر مؤلفات أو أعمال أدبية مكتوبة بواسطة تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وأضاف"عثمان" فى تصريحات لـ"الدستور"، أن السبب وراء ذلك لكونه منهجاً يتبعه قائم على تعظيم قيمة البشر.

100 كتاب بواسطة الذكاء الاصطناعي لمؤلف خيال علمي فى أقل من عام

أعلن مؤلف الخيال العلمي "تيم باوتشر" أستخدامه روبوتات الدردشة بالذكاء الاصطناعي Chat GPT"، Anthropic’s Claude" للمساعدة في العصف الذهني وتوليد النصوص لكتابة ما يقرب من 100 كتاب في أقل من عام.

وبحسب مقال لـ"باوتشر" نشر في صحيفة نيويورك بوست، أوضح أنه استخدم مولد الصور بالذكاء الاصطناعي Midjourney لتوضيح الروايات.