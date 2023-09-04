ماذا قدمت الدولة للمجتمع السيناوي؟.. طفرة غير مسبوقة في التنمية

الري: خطة مشروعات قومية لتحقيق التنمية الشاملة في سيناء

منشآت للحماية من أخطار السيول وتنفيذ أكبر محطة معالجة لمياه الصرف الزراعي

تنفذ وزارة الموارد المائية والري، خطة مشروعات قومية كبرى لتنمية سيناء، تتضمن توفير مياه الرى اللازمة للأراضي الزراعية والمستصلحة، وأيضًا أعمال الحماية من السيول والأمطار الغزيرة، بهدف حماية الممتلكات العامة والخاصة والمنشآت الحكومية والحيوية بسيناء، إضافة إلى الاستفادة من مياه السيول في التوسع الزراعى.

إضافة إلى ذلك، يتم تنفيذ خطة أعمال للحماية من أخطار السيول، تتضمن إنشاء بحيرات صناعية وحوائط توجيه وسدود إعاقة للحد من مخاطر مياه الأمطار الغزيرة ، منها إنشاء 16 بحيرة صناعية وسد إعاقة بقيمة إجمالية قدرها 227 مليون جنيه، حيث تم الإنتهاء من تنفيذ بحيرة صناعية وسد لحماية جنوب سيناء.

المنشآت بكفاءة كبيرة العواصف المطيرة

كما نجحت المشروعات المنفذة، فى حماية سيناء من أخطار السيول والامطار الغزيرة التى شهدتها مؤخرا على عدة مناطق في شمال وجنوب سيناء، حيث أكد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري ، إنه يتم تنفيذ عدة مشروعات قومية كبرى في مجال المياه، بهدف تحقيق التنمية في سيناء، مؤكدا المتابعة المستمرة واليومية لسرعة إنهاء المشروعات، والتى تضمنت تنفيذ 473 منشأ لحماية المواطنين والبنية التحتية من السيول، والاستفادة من مياه الأمطار.

كما تتضمن خطة تنمية سيناء، دراسة إمكانيات آبار المياه الجوفية، وتنفيذ محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر والمسجلة في موسوعة "جينيس" باعتبارها المحطة الأكبر لمعالجة المياه على مستوى العالم بتصرف 5,60 مليون متر مكعب يوميا، وأيضًا تنفيذ مسارين لنقل المياه من محطة المعالجة بطول 105 كيلو متر و18 محطة رفع للمياه.

وزير التربية والتعليم يعقد اجتماعًا لمتابعة استراتيجية النهوض بالمجتمع السيناوي

عقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، اجتماعًا مع قيادات الوزارة؛ لمتابعة الإجراءات التي اتخذتها الوزارة للمشاركة في الخطة التنفيذية لوضع استراتيجية متكاملة ومنسقة بين كافة الأجهزة المعنية للنهوض بالمجتمع السيناوي، وفقا للتكليفات الرئاسية.

وفى مستهل الاجتماع، رحب الدكتور رضا حجازى بالحضور، مؤكدًا على اهتمام الوزارة بالمجتمع السيناوى، ودورها فى احتواء النشء والشباب وفصلهم عن سلبيات المجتمع، وذلك تنفيذًا لتوجيهات فخامة السيد رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الشأن.

وبالنسبة لموضوع محو الأمية، أكد الوزير أن إدارة محو الأمية بالوزارة تقوم بالإشراف والدعم الكامل والمتواصل، لهيئة محو الأمية، لتذليل جميع العقبات، مؤكدا أهمية متابعة تنفيذ الخطة الاستراتيجية الخاصة بمكافحة الأمية والتسرب التعليمي لمختلف المراحل التعليمية بكفاءة وفعالية، والتحاق المواليد والأطفال الذين ليس لديهم هوية، كما وجه بحصر الأطفال الذين لم يتم استكمال أوراقهم، وعمل إسراع تعليمى لهؤلاء الأطفال.

وخلال الاجتماع، استعرض الوزير أيضا خطة صيانة الأبنية التعليمية والمدارس بمحافظة شمال سيناء بمناسبة بداية العام الدراسي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤، كما وجه بسرعة التوسع في عدد المدارس بالمحافظة.

ووجه الوزير أيضا بتفعيل مجموعات الدعم المدرسي بمحافظة شمال سيناء من خلال تجهيز المزيد من القاعات الخاصة بمجموعات الدعم المدرسي ومشاركة أبرز المعلمين المتميزين، مع تقديم مجموعات الدعم المدرسي بأسعار مناسبة للطلاب.

وفي إطار متصل، وجه الدكتور رضا حجازي بالإسراع فى الانتهاء من إنشاء مدرسة المتفوقين STEM بالمحافظة لالتحاق الطلاب بها بدءًا من العام القادم ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥.

كما استعرض الوزير خلال الاجتماع خطة الأنشطة المتكاملة الثقافية والفنية والرياضية والاجتماعية بالمحافظة، والتي من المقرر البدء في تنفيذها مع بداية العام الدراسي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد المحمدى مساعد الوزير للجودة والتخطيط الاستراتيجي، والدكتورة راندا شاهين رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام، والدكتورة إيمان حسن رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية، وراندة حلاوة رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التسرب التعليمي، والدكتور محمد ناصف رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، وحمزة رضوان مدير مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، واللواء هشام أمين مساعد الوزير للتجهيزات، وغريب حسن مدير عام هيئة الأبنية التعليمية في شمال سيناء، ومدحت كامل مدير فرع محو الأمية بشمال سيناء.

التعليم العالي: إنشاء جامعات أهلية وخاصة وحكومية على أرض سيناء

أكد الدكتور عادل عبد الغفار المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، أن الوزارة نفذت العديد من المشروعات التعليمية والجامعات علي أرض سيناء حيث تم إنشاء جامعة الملك سلمان الأهلية ومقرها الرئيسس في الطور وافرعها الثلاثة تقع في (شرم الشيخ - الطور - رأس صدر) وتضم مختلف البرامج الدراسية والكليات التي تتواكب مع سوق العمل .

واضاف عبد الغفار إنه جاري إنشاء فرع جامعة السويس بجنوب سيناء بأبورديس بتكلفة 1.3 مليار جنيه للمرحلة الأولى، ويقام فرع الجامعة على مساحة 100 فدان للمرحلتين، مشيرا إلى أنه تم تنفيذ 37 مشروعًا في مجال التعليم العالي بسيناء خلال ٨ سنوات ، بالإضافة إلى إنشاء جامعة العريش كجامعة مستقلة علي أرض سيناء بقرار جمهوري عام ٢٠١٦.

كما تم إنشاء جامعة شرق بورسعيد الأهلية، و تقع على مساحة 44 فدانًا، بتكلفة تقديرية بلغت في مرحلتها الأولى 3.7 مليار جنيه، وتم بدء الدراسة بها خلال العام الماضي 2022/2023 فى كليتي الطب البشري (برنامج الطب والجراحة العامة)، والهندسة (برنامج هندسة التشييد والبناء).

وتضم جامعة سيناء فرعين بالعريش والقنطرة ، فرع العريش يضم كليات (طب الأسنان والصيدلة والهندسة والإعلام وإدارة الأعمال تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسب وجميع الكليات بفرع القنطرة بالإضافة إلى كلية العلاج الطبيعي.

التموين : مناطق لوجستية ومنافذ تمونيية و مستودعات إستراتيجية لتوفير كافة احتياجات المواطنين في سيناء

تقوم وزارة التموين والتجارة الداخلية ، بتنفيذ عدد من المشروعات التمونيية لتوفير السلع الغذائية بسيناء، والتي تتضمن توفير كافة السلع الغذائية الأساسية والمنتجات الغذائية وكذلك تأمين كافة احتياجات الفنادق والشركات الكبري هناك ، سوء عبر المنافذ التمونيية او قوافل السلع او المشروعات القومية الكبري وذلك بهدف زيادة الخدمات التمونيية وخلق فرص عمل جديدة لأهالي سيناء .

قامت الوزارة خلال الايام الماضية برفع كفاءة وتطوير مستودعات الدقيق بسيناء وكذا التوسع فى منافذ توزيع السلع التموينية والغير تموينية بالمحافظة لمجابهة غلاء الاسعار فقد تم رفع كفاءة مستودع دقيق مدينة راس سدر ومدينة دهب وافتتاح منفد لتوزيع السلع التموينية بمدينة طور سيناء بالسوق الحضارى، وافتتاح فرع تجزئة تابع للشركة العامة لتجارة الجملة بابو صويرة التابعة لمدينة راس سدر .

إضافة إلى ذلك، تقوم وزارة التموين بإقامة المعارض السنوي مثل أهلا مدارس واهلا رمضان بشكل مستمر لدعم المواطنين بتخفيضات هائلة للموسم وكذلك الشودار المخصصة للحوم .

أعلن المهندس إبراهيم الحارون، وكيل وزارة التموين بجنوب سيناء، إنه جاري التوسع في افتتاح أكبر عدد من معارض "أهلًا مدارس" بالمحافظة، بالتنسيق مع الغرفة التجارية، تنفيذًا ، وتقوم الوزارة بتقديم كافة التسهيلات للتجار، لعرض كافة مستلزمات المدارس بأسعار مخفضة تصل إلى 30%.

إنه من المقرر أن يجري إقامة 8 معارض، بواقع معرض بكل مدينة من مدن المحافظة، وكل معرض يتضمن كافة مستلزمات المدارس من زي مدرسي، أحذية، حقائب، أقلام، كراسات، وكافة الأدوات المدرسية المختلفة بأسعار مخفضة وفي متناول الجميع.

مشروعات قومية لتوفير السلع الغذائية

أعلن جهاز تنمية التجارة الداخلية، أنه بصدد طرح منطقة لوجستية تخزينية بمدينة الطور بجنوب سيناء واسنادها لتجمع من المستثمرين بالأمر المباشر.

المنطقة اللوجستية ستقام على مساحة 18 فدانا، وبتكلفة تتراوح من مليار الى مليار ونصف جنيه، وستوفر 2000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

وأوضح ابراهيم عشماوي رئيس الجهاز أن المنطقة اللوجستية ستخدم منطقة جنوب سيناء بالكامل وستتضمن جزء للصناعات التحويلية و جزء لتخزين قطع الغيار منوها بأن المنقطة ستتيح لأصحاب الفنادق توفير كافة مستلزماتهم التى كان يتم توفيرها من محافظة القاهرة.

كما يتم طرح المرحلة الثانية من المستودعات الاستراتيجية، فى محافظة جنوب سيناء، مستهدف إقامة منطقة تجارية/لوجستية على مساحة 10 أفندة فى مدينة طور سيناء.

من جهة اخري تقوم الجهات الرقابية التابعة للوزارة بتكثيف الحملات التموينية الرقابية بشكل عام على أماكن تداول الأغذية وكافة السلع بالتنسيق مع مباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك، ورؤساء المدن، لضبط الأسعار، والحد من استغلال التجار، ومنع الممارسات الاحتكارية.

تشغيل 17.8 ألف شاب وفتاة بجنوب سيناء منذ 2014

كشفت وزارة العمل، عن تشغيل 17 ألفاً و803 من الشباب داخل قطاعات محافظة جنوب سيناء خلال الفترة من عام 2014 وحتى الآن، مشيرة إلى أنه حتى عام 2014 تم تشغيل 25 ألفاً و754 شاباً وفتاة، من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة، وأنه حسب إحصائيات العام الجاري 2023 وصل عدد المعينين إلى 43 ألفاً و557 شاباً وفتاة. كما تم تشغيل 214 شاباً من ذوى الهمم حتى عام 2014، وفي عام 2023 سجلت مديرية العمل بجنوب سيناء، تشغيل 723 شاباً داخل منشآت القطاع الخاص، وهذا يعني أنه من عام 2014 وحتى الآن جرى تعيين 509 من ذوي الهمم. وأكدت الوزارة، أن هذا التقدم الذي يتحقق على أرض جنوب سيناء يأتي تماشياً مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالاستمرار وتكثيف الجهود ومشاركة الجميع في تنفيذ خطط التنمية على "أرض الفيروز".