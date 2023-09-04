توجيهات بمراجعة مخازن مصنع الوجبة المدرسية بمطروح

عقد اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام لـ محافظة مطروح، اليوم، اجتماعا لمجلس إدارة مصنع إنتاج الوجبة المدرسية برئاسته وحضور جميع الأجهزة التنفيذية المعنية حيث تم إقرار الحساب الختامي للعام المالي2022/2023 والموافقة على جميع الطلبات التي تقدم بها المدير التنفيذي للمصنع والعمل على تذليل كافة العقبات.

ووجه سكرتير عام المحافظة، بضرورة مراجعة مخازن مصنع الوجبة والاطمئنان على سلامتها ومراعاة الشروط اللازمة لسلامة التخزين، والتنسيق مع مديرية الصحه والتموين وفرع هيئة سلامة الغذاء لمطابقة ومراجعة مواصفات الوجبة المدرسية بما تضمه من مكونات غذائية صحية للطلاب والحفاظ على شروط التخزين لضمان سلامتها للحفاظ على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب.

متابعة نقل ووصول الوجبات وتوزيعها على المدارس

وأكد ضرورة التنسيق المستمر بين وكلاء الوزارات المعنية من الصحة والتموين وسلامة الغذاء ومديرية التربية والتعليم مع متابعة مديرى الإدارات التعليمية على مستوى مدن المحافظة بعد نقل ووصول الوجبات إليهم لتوزيعها على المدارس كلا في نطاقه للاطمئنان على سلامة التخزين المؤقت لديهم حتى تسليم الوجبة بالشكل اللائق والصحى للطلاب٠

جاء ذلك بناء على توجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح ، بالعمل على الاستغلال الاقتصادي الأمثل للمشروعات الانتاجية التابعة للمحافظة خاصة مصنع إنتاج الوجبة المدرسية بمطروح والعمل على مزيد من تحسين جودة المنتج الغذائي وزيادة الإنتاجية والتسويق الجيد لها خاصة مع الاستعداد المبكر لاستقبال العام الدراسى الجديد ٢٠٢٣ /٢٠٢٤ والعمل على توفير الوجبة المدرسية لأبنائنا الطلاب بالشكل اللائق.