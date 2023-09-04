الإثنين 04 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

«وسواس قهري وراء خنق طفلتيها».. تفاصيل جديدة في قتل أم بناتها بالشرقية

جثة
جثة

«مريضة نفسية وفي حالة صدمة».. حكاية مأساوية بطلتها سيدة عمرها لا يتجاوز السابعة والثلاثين حيث حركتها هواجسها خوفًا على أطفالها فلم تجد لحمايتهم من وجهة نظرها سوى خنقهم وقتلهم، وعقب ذلك حاولت اللحاق بهم بقطع شرايين يديها ولكن لم تستطع فزارها أحد أقاربها وكان سبب في نجاتها وإسعافها ونقلها للمستشفى، في مركز بلبيس في محافظة الشرقية.

مرض نفسي وجثتين لطفلتين في غرفة نومهما

الحكاية بدأت عندما كانت تعاني زينب من بعض الوساوس القهرية وكانت أسرتها تتوجه بها إلى مستشفى نفسية لعلاجها وأخذ أدوية شهرية وكانت تتحسن حالتها الصحية فترة ثم تتنكس، وكغيرها من الفتيات تزوجت زينب من أحد العرسان الذين تقدموا لها عامل بسيط، وتمكنت من إنجاب فتاتين وخلال فترة زواجها كانت تعاني من الضغوطات والحياة التي ساهمت في عودة المرض إليها ولكن هذه المرة كان بصورة أكبر.

واستغلت «زينب» تواجد زوجها في العمل وأجهزت على أطفالها «حبيبة 8 سنوات، ورحمة، 4 سنوات» وخنقتهما بيدها، وعندما تيقنت من موتهما أرادت اللحاق بهما وإنهاء حياتها بقطع شرايين يديها لكن قضاء الله لم ينفذ وساهم في إرسال لها من ينقذ حياتها ونقلها للمستشفى وأبلغ الأجهزة الأمنية.

وتم نقل السيدة في حالة خطرة للمستشفى وتم التحفظ عليها داخل العناية المركزة؛ لمتابعة حالتها الصحية ومازالت تحت الملاحظة، ولم تدلي بأقوالها عن جريمتها.

تفاصيل بلاغ قسم شرط بلبيس

استقبل مستشفى بلبيس العام سيدة مُصابة بقطع في أوتار اليد عقب مُحاولتها التخلّص من حياتها ببندر مدينة بلبيس وجار تقديم الرعاية الصحية اللازمة لها، ولكن عقب ذلك تبين أن السيدة تسببت في قتل طفلتيها "حبيبة 8 سنوات، ورحمة، 4 سنوات" بسبب حالتها النفسية.

تم التحفظ على الجثتين بثلاجة حفظ الموتي بمستشفى بلبيس تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت تشريح الجثتين وإعداد تقرير حول سبب الوفاة والتصريح بدفنهما وتسليمهما لذويهما لإنهاء مراسم الدفن.

حكاية مأساوية محافظة الشرقية مركز بلبيس مرض نفسى زينب الوساويس القهرية

مواد متعلقة

تأجيل محاكمة سيدة وعصابتها شرعوا فى قتل أجانب بقصر النيل

الإعدام لعامل قتل عمته وزوجها لسرقة مشغولاتها الذهبية بالإسكندرية

الأكثر قراءة

ملاحق 3 ثانوي| نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2023 بالاسم فقط

رابط شغال.. نتيجة ملاحق الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط

رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 برقم الجلوس بعد اعتمادها رسميا

بوابة الأزهر| رابط نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2023 برقم الجلوس

نتيجة الثانوية العامة 2023 الدور الثاني عبر الدستور ومواقع التربية والتعليم الرسمية

خلال زيارته المستشفى المصرى القبطى فى نيروبى.. مدبولى: فخور بهذا الصرح الطبى المصرى الكبير

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

ونحن نحب صلاح.. تمت الصفقة أم لم تتم

وائل لطفي

مهرجان العلمين.. النجاح فى خدمة الوطن

ماجد حبته

رويترز.. وديون مصر!

د هند جاد

ولاد الغم.. أشباه الرجال كارهى الفرح

محمود خليل

ضربة لـ«صنّاع الدماغ»

محمد العسيري

كنز مصرى فى وسط البلد

وائل لطفي

أزمة خطاب أم أزمة تخاطب؟ « ٢-٢»

ماجد حبته

إيطاليا تغادر طريق الحرير!

صور

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تفتح سفارتها فى البحرين بعد 3 سنوات من تطبيع العلاقات

التطبيع الصعب.. زيارة وزير الخارجية الإسرائيلى إلى البحرين.. الأهداف والصعوبات

قوات الاحتلال الإسرائيلى تقتحم جنين وأنباء عن مقتل شخص