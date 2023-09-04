«وسواس قهري وراء خنق طفلتيها».. تفاصيل جديدة في قتل أم بناتها بالشرقية

«مريضة نفسية وفي حالة صدمة».. حكاية مأساوية بطلتها سيدة عمرها لا يتجاوز السابعة والثلاثين حيث حركتها هواجسها خوفًا على أطفالها فلم تجد لحمايتهم من وجهة نظرها سوى خنقهم وقتلهم، وعقب ذلك حاولت اللحاق بهم بقطع شرايين يديها ولكن لم تستطع فزارها أحد أقاربها وكان سبب في نجاتها وإسعافها ونقلها للمستشفى، في مركز بلبيس في محافظة الشرقية.

مرض نفسي وجثتين لطفلتين في غرفة نومهما

الحكاية بدأت عندما كانت تعاني زينب من بعض الوساوس القهرية وكانت أسرتها تتوجه بها إلى مستشفى نفسية لعلاجها وأخذ أدوية شهرية وكانت تتحسن حالتها الصحية فترة ثم تتنكس، وكغيرها من الفتيات تزوجت زينب من أحد العرسان الذين تقدموا لها عامل بسيط، وتمكنت من إنجاب فتاتين وخلال فترة زواجها كانت تعاني من الضغوطات والحياة التي ساهمت في عودة المرض إليها ولكن هذه المرة كان بصورة أكبر.

واستغلت «زينب» تواجد زوجها في العمل وأجهزت على أطفالها «حبيبة 8 سنوات، ورحمة، 4 سنوات» وخنقتهما بيدها، وعندما تيقنت من موتهما أرادت اللحاق بهما وإنهاء حياتها بقطع شرايين يديها لكن قضاء الله لم ينفذ وساهم في إرسال لها من ينقذ حياتها ونقلها للمستشفى وأبلغ الأجهزة الأمنية.

وتم نقل السيدة في حالة خطرة للمستشفى وتم التحفظ عليها داخل العناية المركزة؛ لمتابعة حالتها الصحية ومازالت تحت الملاحظة، ولم تدلي بأقوالها عن جريمتها.

تفاصيل بلاغ قسم شرط بلبيس

استقبل مستشفى بلبيس العام سيدة مُصابة بقطع في أوتار اليد عقب مُحاولتها التخلّص من حياتها ببندر مدينة بلبيس وجار تقديم الرعاية الصحية اللازمة لها، ولكن عقب ذلك تبين أن السيدة تسببت في قتل طفلتيها "حبيبة 8 سنوات، ورحمة، 4 سنوات" بسبب حالتها النفسية.



تم التحفظ على الجثتين بثلاجة حفظ الموتي بمستشفى بلبيس تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت تشريح الجثتين وإعداد تقرير حول سبب الوفاة والتصريح بدفنهما وتسليمهما لذويهما لإنهاء مراسم الدفن.