الإثنين 04 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

عماد الدين حسين: الحوار الوطني أحدث حراكًا كبيرًا في الحياة السياسية بمصر

عماد الدين حسين
عماد الدين حسين

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن الحوار الوطني أحدث حراكًا كبيرًا في الحياة السياسية بمصر، مؤكدًا أنه أصبح  هناك حراك سياسي حقيقي في الصحف ووسائل الإعلام المختلفة، حيث أعاد إنتاج الحياة السياسية في مصر.

وأضاف "حسين"، خلال حواره ببرنامج "كلام في السياسة"، مع الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، والمذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن وسائل الإعلام تعاملت مع الحوار الوطني بتوازن، لدينا قناة إكسترا لايف التي تذيع لقطات كثيرة من الحوار الوطني للمعارض والمؤيد. 

رأينا الكثير من الأصوات المخالفة في الحوار الوطني

وتابع، أن المنصات الإعلامية الخارجية التي كانت تنظر إلينا أننا دولة الصوت الواحد، واليوم تجد رأيا مخالفا في الحوار الوطني، وهذا الأمر تطور مهم جدا، وحدث ذلك في يوم افتتاح الحوار الوطني، عندما تحدث أكثر من صوت مختلف، وتابعنا هذا الأمر أيضا في كل جلسات الحوار التي شهدت آراء مختلفة، وما حدث في جلسة الأمس أيضا في جلسة حقوق الإنسان.

عماد الدين حسين أحدث حراك الحياة السياسية إنتاج الحياة السياسية الأصوات المخالفة جلسة حقوق الإنسان

مواد متعلقة

أحمد الطاهرى: جلسات الحوار الوطنى كانت جادة وفى منتهى الأهمية

محمود فوزى: الحوار الوطنى ليس كلامًا عامًا وبذل مجهودًا كبيرًا لتوفيق الآراء

قيادى بـ"مستقبل وطن": مناقشة الحوار الوطنى لارتفاع الأسعار خطوة مهمة نحو تقليل العبء على المواطن

الحوار الوطني.. حزب الجيل: قانون الأحزاب السياسية صالح ولا يحتاج إلى تعديل

الحوار الوطني... شريهان القشاوي تقترح دمج الأحزاب السياسية وفقا للأيديولوجيات

الحوار الوطنى.. نائب التنسيقية يُطالب بإطلاق حملة للتوعية بعقوبة نشر الأخبار الكاذبة

الأكثر قراءة

ملاحق 3 ثانوي| نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2023 بالاسم فقط

رابط شغال.. نتيجة ملاحق الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط

رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 برقم الجلوس بعد اعتمادها رسميا

بوابة الأزهر| رابط نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2023 برقم الجلوس

نتيجة الثانوية العامة 2023 الدور الثاني عبر الدستور ومواقع التربية والتعليم الرسمية

"قرينا الفاتحة".. الصحفى مصطفى عبدالله يحتفل بخطوبته بأمنية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

ونحن نحب صلاح.. تمت الصفقة أم لم تتم

وائل لطفي

مهرجان العلمين.. النجاح فى خدمة الوطن

ماجد حبته

رويترز.. وديون مصر!

د هند جاد

ولاد الغم.. أشباه الرجال كارهى الفرح

محمود خليل

ضربة لـ«صنّاع الدماغ»

محمد العسيري

كنز مصرى فى وسط البلد

وائل لطفي

أزمة خطاب أم أزمة تخاطب؟ « ٢-٢»

ماجد حبته

إيطاليا تغادر طريق الحرير!

صور

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تفتح سفارتها فى البحرين بعد 3 سنوات من تطبيع العلاقات

التطبيع الصعب.. زيارة وزير الخارجية الإسرائيلى إلى البحرين.. الأهداف والصعوبات

قوات الاحتلال الإسرائيلى تقتحم جنين وأنباء عن مقتل شخص