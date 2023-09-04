عماد الدين حسين: الحوار الوطني أحدث حراكًا كبيرًا في الحياة السياسية بمصر

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن الحوار الوطني أحدث حراكًا كبيرًا في الحياة السياسية بمصر، مؤكدًا أنه أصبح هناك حراك سياسي حقيقي في الصحف ووسائل الإعلام المختلفة، حيث أعاد إنتاج الحياة السياسية في مصر.

وأضاف "حسين"، خلال حواره ببرنامج "كلام في السياسة"، مع الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، والمذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن وسائل الإعلام تعاملت مع الحوار الوطني بتوازن، لدينا قناة إكسترا لايف التي تذيع لقطات كثيرة من الحوار الوطني للمعارض والمؤيد.

رأينا الكثير من الأصوات المخالفة في الحوار الوطني

وتابع، أن المنصات الإعلامية الخارجية التي كانت تنظر إلينا أننا دولة الصوت الواحد، واليوم تجد رأيا مخالفا في الحوار الوطني، وهذا الأمر تطور مهم جدا، وحدث ذلك في يوم افتتاح الحوار الوطني، عندما تحدث أكثر من صوت مختلف، وتابعنا هذا الأمر أيضا في كل جلسات الحوار التي شهدت آراء مختلفة، وما حدث في جلسة الأمس أيضا في جلسة حقوق الإنسان.