الإثنين 04 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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محمود فوزى: الحوار الوطنى ليس كلامًا عامًا وبذل مجهودًا كبيرًا لتوفيق الآراء

محمود فوزي
محمود فوزي

قال المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إن الحوار الوطني يعتمد على التوافق، أي أنه لا يعتمد آليات مثل الأقلية والأغلبية أو التصويت، مؤكدًا أن القرارات يتم العمل بها وفقًا لإرادة كل المشاركين. 

وأضاف "فوزي"، خلال حواره  ببرنامج "كلام في السياسة"، مع الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن توصيات المرحلة الأولى من الحوار الوطني ليس كلامًا عامًا، لكنه شديد التخصص، وجرى بذل مجهود كبير فيه للتوفيق بين الآراء المتعارضة على المستويات كافة، سياسية، اقتصادية، واجتماعية. 

الهدف من هذه المرحلة هو أن نلتقي بعض ونستمع إلى آراء الكاف

وتابع، أن عدد ساعات العمل كانت طويلة، وكل المشاركين تحدثوا إلى بعض وقربوا من بعض حتى تم الخروج بهذه التوصيات، وكان الهدف من هذه المرحلة هو أن نلتقي بعض ونستمع إلى آراء الكافة، فما يجمعنا أكثر بكثير مما نحن مختلفون عليه.

المستشار محمود فوزي الحوار الوطنى بذل مجهود كبير لآراء المتعارضة التوافق التصويت المشاركين

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