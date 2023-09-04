الإثنين 04 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

البابا تواضروس يلتقي مديري مؤسسة سمعان الخراز

كنيسة
كنيسة

عقد البابا تواضروس الثاني اجتماعًا اليوم في المقر البابوي بالقاهرة، مع مديري إدارات مؤسسة القديس سمعان الخراز الخيرية بالمقطم، التي أسسها الأب القمص سمعان إبراهيم وكهنة دير القديس سمعان الخراز بالمقطم وتخضع حاليًا للإشراف المباشر للبابا، بحضور المهندس رفيق الطوخي مدير الديوان البطريركي، ومدير عام المؤسسة.

واستمع البابا لشرح عن دور كل إدارة والأنشطة التي كانت تقوم بها في الفترات الماضية، والنمو والتطور الحادث في هذه الأنشطة حاليًا إلى جانب الرؤية المستقبلية لكل منها.

وأشاد البابا تواضروس بجهودهم وناقش معهم التحديات التي يواجهونها وكيفية التعامل معها لتخطيها والتغلب عليها، وفي ختام اللقاء شكر البابا جميع الإدارات الكنيسة وقدم لهم هدية تذكارية.

واستقبل البابا تواضروس الثاني بالمقر البابوي بالقاهرة مساء أمس، الفنانة اللبنانية مادلين طبر صاحبة المشوار الفني الطويل وعاشقة مصر والتي حضرت لنوال البركة، مثنيًا على مشاركتها في الفيلم المسيحي "التلميذ" الذي كان عرضه الأول الأسبوع الماضي.

في نهاية اللقاء، قدم البابا أيقونة السيدة العذراء مريم للفنانة اللبنانية شكرًا وتكريمًا لها.

قداسة البابا تواضروس الثاني المقر البابوي مؤسسة القديس سمعان الخراز الخيرية القمص سمعان ابراهيم الأنشطة

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