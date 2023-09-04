تقرير بريطاني: مخطط المناخ يثير الجدل مع افتتاح قمة نيروبي الحاسمة

سلطت صحيفة الجارديان البريطانية، الضوء على خطط قمة نيروبي الحاسمة حول المناخ، مشيرة الى أن الدول الافريقية المنتجة للنفط انها يجب أن تكون قادرة على استخدام موارد الوقود الأحفوري لتحقيق النمو الاقتصادي.

وكشفت الصحية أن القمة ستحتوي على على مقترحات لإنشاء نظام عالمي لضريبة الكربون يقول القادة إنه سيزيد من توافر التمويل المناخي ويحفز البلدان على خفض الانبعاثات ويدعو البلدان الصناعية إلى تسريع جهودها لخفض الانبعاثات، والحفاظ على تعهدها لعام 2009 بتقديم 100 دولار، ومليار دولار من التمويل السنوي للمناخ، والذي لم يتم الوفاء به بعد، ولتفعيل صندوق الخسائر والأضرار الذي تم الاتفاق عليه خلال مؤتمر Cop27 العام الماضي.

توسيع نطاق الى الطاقة المتجددة

وتعمل بعض البلدان على توسيع نطاق وصولها إلى الطاقة المتجددة وقيادة الجهود الانتقالية في القارة، وفقا للوكالة الدولية للطاقة المتجددة.

وتتمتع أفريقيا بإمكانيات وفيرة للطاقة المتجددة، والطاقة الشمسية هي أرخص مصدر للطاقة في معظم البلدان الأفريقية، ومع انخفاض التكاليف المرتبطة بمصادر الطاقة المتجددة، أصبح الوصول إلى الطاقة الخضراء أكثر سهولة، كما يقول خبراء الطاقة.

لكن الدول الأفريقية التي تمتلك احتياطيات كبيرة من النفط والغاز الطبيعي - مثل نيجيريا، وهي دولة منتجة للنفط حيث يعتقد المنظمون أن الاحتياطيات سوف تستمر لبضعة عقود أخرى، والسنغال، التي حققت اكتشافات كبيرة للنفط والغاز في السنوات الأخيرة - تقول إنها وينبغي أن تكون قادرة على استخدام هذه الموارد لتحقيق النمو الاقتصادي وزيادة فرص الحصول على الطاقة.

وتتخذ دول أخرى مثل ناميبيا موقفا وسطا، حيث تجتذب استثمارات كبيرة في الطاقة المتجددة بينما تستكشف إمكانات حقول النفط قبالة سواحلها على مدى السنوات القليلة الماضية.

القارة مسؤولة عن أقل من 4% من الانبعاثات ومع وجود 600 مليون شخص في جميع أنحاء القارة لا يحصلون على الكهرباء وارتفاع متوقع في الطلب، تزايد النقاش على مدى العقد الماضي حول ما سيتطلبه "التحول العادل للطاقة" للقارة. .

يقول نشطاء المناخ، الذين نظموا مسيرة مناخية سلمية في نيروبي يوم الاثنين، إن الاستثمارات الجديدة في الوقود الأحفوري في جميع أنحاء القارة تشكل اتجاها مثيرا للقلق. وقال هاردي ياكوبو، من شبكة "أفريكانز رايزينغ" المدافعة عن حقوق الإنسان: "إننا نسير من أجل أهداف طموحة للطاقة المتجددة ووضع حد للوقود الأحفوري".

وقالت وانجاري موشيري، مديرة أفريقيا في المجلس العالمي لطاقة الرياح، إن المناقشات حول الغاز يمكن أن تعرقل المناقشات الحاسمة حول ما قد يتطلبه الأمر حتى تخضع القارة "للتصنيع الأخضر"، مثل زيادة الاستثمارات في مصادر الطاقة المتجددة وبناء قدرة تصنيع الطاقة المتجددة في القارة. .

ويعتقد النشطاء أن التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري يجب أن يكون على جدول أعمال القمة. وقال ياكوبو إنه مع الاندفاع نحو الغاز في السنغال ومشروعات مثل خط أنابيب النفط الخام في شرق أفريقيا، لم تكن هناك علامة على التباطؤ.

وتجمع قمة المناخ الأفريقية، التي تستضيفها كينيا ومفوضية الاتحاد الأفريقي، العديد من رؤساء الدول والحكومات الأفريقية والوزراء وقادة الأمم المتحدة، بما في ذلك الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، وسلفه بان كي مون.

وسيقود المؤتمر، الذي يتمحور حول "النمو الأخضر وتمويل المناخ"، المناقشات حول تحولات الطاقة في القارة والحواجز التي تحول دون الوصول إليها، حيث تتساءل البلدان بشكل متزايد عما إذا كانت البلدان الأفريقية، التي لا تتحمل بشكل عام مثقلة بالبنية التحتية للوقود الأحفوري، يمكنها تخطي المستويات العالية التقليدية للوقود الأحفوري. مسارات الكربون التي اتخذتها نظيراتها الصناعية إلى الطاقة المتجددة.