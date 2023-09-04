الإثنين 04 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"ماعت" تؤكد أهمية إشراك الشباب في صنع السياسات البيئية

أيمن عقيل
أيمن عقيل

أصدرت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان اليوم، العدد التاسع عشر من مرصد الهدف الثالث عشر في المنطقة العربية، بعنوان" التغيرات المناخية في المنطقة العربية.. الشباب في المواجهة"، وذلك لتتبع الممارسات الجيدة والتحديات التي تواجهها الدول العربية في تحقيقها للهدف الثالث عشر من أهداف أجندة التنمية المستدامة 2030.

وتناولت ماعت في عددها التاسع عشر من مرصد الهدف الثالث عشر جهود حكومات الدول العربية في تعزيز دور الشباب لمواجهة التغيرات المناخية، وذلك نتيجة لما أقره المجتمع الدولي بأهمية إشراك الشباب في صنع السياسات البيئية، وكانت الإمارات ومصر في مقدمة الدول التي حققت نجاحات على مدار شهر يوليو حيث تبنت سياسات وأنشطة تخفض من الانبعاثات الكربونية على المدي البعيد، وعلي الجانب الاخر هناك عدد من الدول لم يذكر لها جهود للحد من التغيرات المناخية وأبرزها دولة العراق على الرغم من تصنيفها كخامس أكثر دول العالم عرضة لتغير المناخ.

مشكلات بيئية

وجاءت جيبوتي كدولة عدد شهر يوليو من مرصد الهدف الثالث عشر، حيث تواجه مشكلات بيئية خطيرة جعلتها في المرتبة 130 من أصل 185 دولة على مؤشر نوتردام العالمي للتكيف، وعلى الرغم من الجهود المبذولة من جانب الحكومة الجيبوتية، إلا أنه من المتوقع أن تهدد التأثيرات المناخية الإقليمية المقترنة بالتوسع الحضري السريع، ارتفاع معدلات الفقر، وانخفاض الإنتاجية الزراعية على الأمن الغذائي وسبل العيش، وإجهاد موارد المياه، وتوسيع النطاق الجغرافي للأمراض، وتؤدي إلى تدهور الأراضي وتدمير البنية التحتية إن لم تسرع الدولة في تنفيذ خطتها الاستراتيجية للتغير المناخي.

وتعليقًا على التقرير، قال أيمن عقيل، الخبير الحقوقي، رئيس مؤسسة ماعت، أن الحكومات العربية مازالت في حاجة إلى خطوات أكثر أهمية لمعالجة تغير المناخ، خاصة دول النزاع كالسودان وإريتريا التي تتأثر كثيرا بالتداعيات السلبية للتغير المناخي لكن في الصراع المسلح الدائر تختفي تماما أي جهود للدولة للنهوض بالعمل المناخي.

وأشار عقيل إلى دور الشباب العربي في تولي القيادة المناخية بدافع من الرغبة في المشاركة بشكل هادف في العمل المناخي، حيث تتبني مجموعة متنوعة من الأدوار في الحكومة والأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني ووسائل الإعلام والقطاع الخاص من أجل الاستجابة لأكبر تهديد للإنسانية.

انخراط الشباب

في هذا الإطار، أوصي الخبير الحقوقي، حكومات الدول العربية بتعزيز انخراط الشباب في تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية للحد من التغيرات المناخية، وتشجيع المشروعات الشبابية والمنظمات التي تعمل على التكيف مع التغيرات المناخية، ودعا عقيل وزارة التغير المناخي والبيئة في الإمارات العربية عند تنظيم ورش العمل والحلقات النقاشية للشباب المتعلقة بكوب 28 أن تدمج معها الشباب العربي لتبادل الخبرات بين وزارات البيئة العربية وبعضها البعض لدعم جهود الحكومات الأقل تحركًا.

وأشارت هدى عماد؛ الباحثة في وحدة التنمية المستدامة بمؤسسة ماعت، إلى أهمية المنح والمساعدات المالية اللازمة للتخفيف من الخسائر والأضرار الناتجة عن التغيرات المناخية، ودعت الجهات المالية المانحة الدولية والإقليمية بتكثيف مساعداتها المالية للدول العربية ولا سيما الدول الأكثر عرضة لمخاطر المناخ وعلى رأسها العراق ودول النزاع التي تفتقر الى وجود مؤسسات قوية قادرة على تمويل الضرر.

المنطقة العربية التغيرات المناخية التنمية المستدامة 2030 المجتمع الدولي السياسات البيئية تبنت سياسات أيمن عقيل

مواد متعلقة

"عقيل": نوصي الدول الأوروبية بإعادة النظر في برامجها المعنية بالمهاجرين

أيمن عقيل: الفترة السابقة شهدت حالة من التحسن في ملف حقوق الإنسان

الأكثر قراءة

ملاحق 3 ثانوي| نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2023 بالاسم فقط

رابط شغال.. نتيجة ملاحق الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط

رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 برقم الجلوس بعد اعتمادها رسميا

بوابة الأزهر| رابط نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2023 برقم الجلوس

نتيجة الثانوية العامة 2023 الدور الثاني عبر الدستور ومواقع التربية والتعليم الرسمية

فلاح وزوجته مذبوحان.. قرارات عاجلة من النيابة فى جريمة كفرالشيخ

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

رويترز.. وديون مصر!

د هند جاد

ولاد الغم.. أشباه الرجال كارهى الفرح

محمود خليل

ضربة لـ«صنّاع الدماغ»

محمد العسيري

كنز مصرى فى وسط البلد

وائل لطفي

أزمة خطاب أم أزمة تخاطب؟ « ٢-٢»

ماجد حبته

إيطاليا تغادر طريق الحرير!

د. محمد سليم شوشة

تحديات مصر وأولوياتها الثقافية

سارة شريف

عقيدة نتنياهو الأمنية

صور

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

محطة تل أبيب

المزيد

التطبيع الصعب.. زيارة وزير الخارجية الإسرائيلى إلى البحرين.. الأهداف والصعوبات

قوات الاحتلال الإسرائيلى تقتحم جنين وأنباء عن مقتل شخص

نتنياهو يقرر ترحيل المهاجرين الإريتريين المتورطين في اشتباكات تل أبيب