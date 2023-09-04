الإثنين 04 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

نائب محافظ أسوان تتفقد الأعمال الجارية بمشروع الممشى السياحى بأبو سمبل

الجولة
الجولة

كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ بالمتابعة الميدانية للأعمال الجارية بمشروع إنشاء الممشى السياحى بمدينة أبو سمبل السياحية بطول 600 متر، بنسبة تنفيذ 40%، وبتكلفة تقديرية تصل لنحو 24 مليون جنيه دعماً من وزارة السياحة والأثار، ويتم التنفيذ بواسطة الهيئة العربية للتصنيع. 

الجولة التفقدية 

وأثناء الجولة التفقدية التى رافقها خلالها محمد عبد العزيز رئيس مدينة أبو سمبل، بالإضافة إلى مسئولى الجهات المعنية ومدير المشروع، تفقدت نائب المحافظ مشروع إنشاء حديقة بكار بوسط المدينة على مساحة 800 م2 حيث وجهت بأهمية نهوه فى أسرع وقت. 

مشروع الممشى السياحي

وفى نفس السياق، شددت الدكتورة غادة أبو زيد، نائب محافظ أسوان على الجهة المنفذة لمشروع الممشى السياحى بضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة لنهو هذا المشروع الحيوى الذى يأتى ضمن الرؤية المتكاملة التى وضعها محافظ أسوان بشأن خلق مواقع سياحية تتواكب مع البانوراما الجمالية والحضارية التى تشهدها مختلف مدن ومراكز المحافظة حيث تم افتتاح المرحلة الأولى من ممشى أهل مصر بكورنيش النيل القديم بمدينة أسوان. 

المرحلة الثانية لمشروع ممشى أهل مصر

أشارت إلى أنه يتكامل مع ذلك استكمال المرحلة الثانية لمشروع ممشى أهل مصر بكورنيش النيل بمدينة إدفو، وأيضاً بإنشاء الممشى السياحى بمدينة أبو سمبل السياحية، والذى يشتمل على إنشاء التكاسى والإنترولوك، مع تطوير ورفع كفاءة الجزر الوسطى بالمدينة وتركيب البلدورات ، وقاعدة الديكور للأعمدة، وكذا أحواض الزهور المضيئة. 

وتابعت أن يتضمن المشروع أيضًا برجولات وأعمدة إنارة ديكورية تحمل الهوية البصرية للمحافظة، بالإضافة إلى إنشاء كافية ودورات مياه عمومية مجهزة بوحدة للمواطنين من القادرين باختلاف ومرتادى الممشى السياحى، وعمل الرامبات للتيسير على حركة ذوى الهمم لاستمتاعهم بالبانوراما الجمالية داخل الممشى السياحى عند الإنتهاء منه فى ثوبه الجديد. 

الجولة
الجولة
الجولة
الجولة
مشروع الممشى السياحى بمدينة أبو سمبل انشاء حديقة بكار بمدينة أبوسمبل مدينة أبوسمبل السياحية نائب محافظ أسوان تتفقد الأعمال الجارية بمشروع الممشى السياحى جولة نائب محافظ أسوان بمدينة أبوسمبل

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