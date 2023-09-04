الإثنين 04 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

38.6 مليار دولار متوسط التدفقات السنوية الواردة إلى الدول العربية

الاستثمار
الاستثمار

أكد تقرير صادر عن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، أن حجم التدفقات الواردة إلى الدول العربية شهدت تذبذبًا واضحًا خلال العقود الثلاثة الأخيرة، حيث ارتفع من متوسط 5.4 مليار دولار خلال الفترة من 1993 إلى 2002 إلى أكثر من 57 مليار دولار خلال الفترة من 2003 إلى 2012 قبل أن يتراجع إلى 38.6 مليار دولار في الفترة من 2013 إلى 2023.  

5.2 % متوسط حصة الدول العربية من تدفقات الاستثمار الأجنبي في الدول النامية

وتابع التقرير الذي حصل "الدستور" على نسخة منه، أن إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى الدول العربية بلغت ما يزيد على 386 مليار دولار خلال الفترة من 2013 إلى 2022 بمتوسط 38.6 مليار دولار سنويًا، وبلغ متوسط حصة الدول العربية من تدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر العالمية 2.7% خلال الفترة من عام 2013 إلى عام 2022، فين حين بلغ متوسط حصة الدول العربية من تدفقات الاستثمار الاجنبي الوارد للدول النامية نحو 5.2% خلال نفس الفترة. 

واشار التقرير إلى أن حصة الدول العربية تراجعت من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر للدول النامية إلى 5.9% خلال العام 2022 مقارنة مع 6.3% عام 2021، في حين ارتفعت حصتها من الإجمالي العالمي من 3.8% عام 2021 إلى 4.2% عام 2022. 

تقرير: 18 خطرًا أساسيًا تواجه الدول العربية خلال العامين المقبلين

جدير بالذكر أن المؤسسة قد أشارت إلى أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى الدول العربية واصلت تركيزها الجغرافي في ثلاث دول بحصة تخطت 78% من مجمل تلك التدفقات بقيادة الإمارات التي استقطبت 22.7 مليار دولار بحصة 42.3%، تلتها مصر باستحواذها على 11.4 مليار دولار بحصة 21.2% ثم حلت السعودية في المركز الثالث باستحواذها على نحو 7.9 مليار دولار تمثل 14.7% من مجمل التدفقات الواردة إلى المنطقة العربية.

وشهدت مصر أعلى معدل نمو للتدفقات الواردة للمنطقة العربية خلال عام 2022، بمعدل بلغ 122.6% تليها قطر بمعدل 107%، ثم الأردن والكويت بمعدلات 83% و34% على التوالي، واحتلت سلطنة عمان المركز الرابع باستحواذها على 3.7 مليار دولار وبحصة 6.9% من الإجمالي، فيما حلت كل من المغرب والبحرين وموريتانيا في المراكز من الخامس إلى السابع بقيم 2.1 و 2 و1.1 مليار دولار وبحصص بلغت 4% و3.6% و2.1% من الإجمالي على التوالي.

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