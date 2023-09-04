سيرجيو راموس يحسم موقفه: سأعود إلى إشبيلية

حسم المدافع الإسباني سيرجيو راموس، نجم ريال مدريد وباريس سان جيرمان السابق، موقفه النهائي بشأن مستقبله في الميركاتو الصيفي.

ويُعد راموس لاعبًا حرًا في الفترة الحالية، بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي بنهاية الموسم الماضي 2022 /2023، وبالتالي يحق له التوقيع مع أي نادٍ آخر.

وكانت التقارير الصحفية قد أشارت، في وقت سابق، إلى رغبة نادي اتحاد جدة السعودي في التعاقد مع سيرجيو راموس، في صفقة انتقال حر بالمجان، وبعقد لمدة موسم واحد مع إمكانية التمديد لموسم آخر. لمطالعة التفاصيل من هنا.

سيرجيو راموس يؤكد عودته إلى إشبيلية

ونشرت شبكة "Orgullo De Nervion" المختصة بأخبار نادي إشبيلية، تصريحات راموس، مؤكدًا: "سأعود إلى إشبيلية من أجل ثلاثة أشخاص، هم والدي وجدي وأنطونيو بويرتا".

وكان بويرتا لاعبًا سابقًا في إشبيلية وزامل راموس، ولكنه توفى في عام 2007، حيث سقط فجأة في إحدى المباريات ثم استفاق وتمكن من الخروج على قدميه، ولكن تم نقله إلى المستشفى؛ بسبب مضاعفات تكرار توقف عضلة القلب عن العمل لفترة طويلة.

ماذا قدم سيرجيو راموس في مسيرته الكروية؟

وكان راموس لاعبًا في صفوف إشبيلية منذ 18 عامًا، حيث انضم إلى صفوف الفريق في عام 2004، قبل أن يرحل بعد موسم واحد في عام 2005، ليرتدي قميص ريال مدريد الإسباني.

وتألق راموس بشكل كبير مع ريال مدريد، ليحفر اسمه في تاريخ النادي، قبل أن يرحل في صيف 2021، وينضم إلى فريق باريس سان جيرمان الفرنسي لمدة موسمين، انتهت بنهاية الموسم الماضي 2022/ 2023.

وحصد راموس مع ريال مدريد العديد من الألقاب، مثل: الدوري الإسباني، كأس ملك إسبانيا، كأس السوبر الإسباني، دوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية.

وكان راموس محل اهتمام العديد من كبار الأندية الأوروبية، مثل إنتر ميامي الأمريكي وجالطة سراي التركي، بالإضافة إلى اتحاد جدة السعودي.