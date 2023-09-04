الإثنين 04 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إزالة 23 تعدٍ على أراض زراعية وبناء مخالف بأسيوط

إزالة مخالفات بناء
إزالة مخالفات بناء

قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إنه تم تنفيذ إزالة 23 حالة تعدي على أراضي زراعية وبناء مخالف بمراكز القوصية وصدفا والفتح وأسيوط والبداري وأبنوب وحي شرق خلال حملات الإزالة التي يتم شنها بصفة دورية عقب رصد لأي حالات مخالفة وقبل تفاقمها على أن يتم متابعتها لعدم تكرار التعدي.

وأشار اللواء عصام سعد، إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتحرير المحاضر اللازمة حيال المخالفين والمتعدين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالتنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية في هذا الشأن كـ (رؤساء الوحدات القروية ومسئولي ادارات الإشغالات والخدمات وحماية الأراضي والجمعيات الزراعية وأملاك الدولة والبيئة والري وحماية النيل).

إزالة التعديات

ولفت إلى إزالة التعديات على الأراض الزراعية واملاك الدولة أو أي بناء مخالف دون توقف والتصدي لهم بكل حسم دون تهاون أو تقاعس بناءاً على توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وفي هذا الإطار، نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القوصية برئاسة اللواء محمد عزت رئيس مركز ومدينة القوصية بتنفيذ إزالة 8حالات تعدي على أراضي زراعيه بمركز القوصية عباره عن (ردم أساسات وقواعد ، وفك شدة خشبية ، وإزالة أسوار بالبلوك الأبيض).

وتنفيذ عدد 6 حالات تعدي على ارض زراعية بقرى (البربا ، بني فيز ، مجريس) التابعة لمركز صدفا برئاسة خالد عويس رئيس مركز ومدينة صدفا ، أما في مركز الفتح برئاسة عبدالرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح فقد تم تنفيذ 3 حالات إزالة ( أعمده على ارض زراعيه ، وسور على أملاك دولة ، وإزالة تعدى على أرض زراعية) في قريتي عرب مطير وبصرة.

بالإضافة إلى إزالة حالتي تعدي على أراضي زراعية بقرية المطيعة التابعة لمركز أسيوط برئاسة حسني درويش رئيس مركز أسيوط ، وتنفيذ أعمال فك شدة خشبية بقرية العتمانية وازالة سور بالبلوك الابيض مخالفه للقانون بقرية نجوع المعادي التابعة لمركز البداري برئاسة محمد حسن الديب رئيس مركز ومدينة البداري فضلاً عن إزالة حالة تعدي على أرض زراعية بالبناء المخالف وذلك بردم قواعد أساسات في المهد بحوض سعيد بالشنابلة التابعة لمركز أبنوب برئاسة خالد عبدالرؤوف رئيس مركز ومدينة أبنوب.

وإزالة أعمدة الحوائط الدور الرابع عشر بتقسيم البترول بحي شرق برئاسة عبداللطيف فضالة رئيس حي شرق حيث يأتي ذلك بالتنسيق مع نواب رؤساء المراكز والأحياء ومسئولي الوحدات المحلية القروية ومسئولي الازالات والاشغالات والزراعة بإستخدام معدات الحملة الميكانيكية.

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اللواء عصام سعد محافظ أسيوط تنفيذ إزالة 23 حالة تعدي على أراضي بناء مخالف اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الأراضي الزراعية أملاك الدولة الجمعيات الزراعية حماية النيل

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