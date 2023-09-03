تكثيف حملات إزالة الإعلانات المخالفة وغير المرخصة بأسيوط

وجه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بتكثيف الحملات الدورية لإزالة الإعلانات المخالفة وغير المرخصة والعشوائية بنطاق الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء حفاظًا على المظهر الحضاري وأموال الدولة بمنع استغلال المساحات الإعلانية دون وجه حق.

وذلك في إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط للشوارع ومراعاة الصالح العام وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وفي إطار المتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

محافظ أسيوط: إلزام الجميع باتباع اللوائح والقوانين المنظمة لأعمال الدعاية والإعلان

وأكد المحافظ أنه يتابع بشكل دوري جهود الوحدات المحلية لأعمال إزالة الإعلانات واللوحات غير المرخصة من الشوارع والميادين الرئيسية وإلزام الجميع باتباع اللوائح والقوانين المنظمة لأعمال الدعاية والإعلان وتحصيل إيرادات الدولة الخاصة بجميع أنواع الرسوم التي حددها القانون لعدم التعرض للمسائلة القانونية وتطبيق الاشتراطات والقواعد المنظمة لوضع الإعلانات في الشوارع وواجهات المباني والمصالح الحكومية وأعمدة الإنارة مشددًا على اتخاذ كل الإجراءات القانونية والإدارية حيال المخالفين للوائح والقوانين المنظمة لأعمال الدعاية والإعلان وذلك لعودة الانضباط إلى الشوارع وتحقيقًا للصالح العام.

في هذا الإطار شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة البداري، بناءً على توجيهات محافظ أسيوط، حملة تحت إشراف محمد حسن الديب، رئيس المركز، لإزالة الإعلانات المخالفة وغير المرخصة بنطاق المركز بمشاركة رضا خلف، نائب رئيس المركز، وهشام عبده، رئيس قسم الإشغالات، وعلاء عبدالرحمن، مدير شئون البيئة، ومسئولي قسم الكهرباء بالمركز، وتم خلالها إزالة ورفع اللافتات والإعلانات المخالفة وغير المرخصة بالشوارع والميادين.

وأوضح رئيس المركز أن الحملة تأتي ضمن سلسلة الحملات التي تشنها الوحدة المحلية على كل الشوارع والميادين والطرق العامة؛ للتأكد من خلوها من أي مظاهر للتعدى والإعلانات المخالفة وغير المرخصة مؤكدًا أن الحملات مستمرة لمنع استغلال المساحات الإعلانية دون وجه حق لافتًا إلى أنه في حالة رغبة المواطن بوضع إعلان التقدم بطلب ترخيص في المركز التكنولوجي بمقر الوحدة المحلية والسير في الإجراءات القانونية المنظمة لذلك.

إزالة الإعلانات الغير مرخصة

إزالة الإعلانات الغير مرخصة

إزالة الإعلانات الغير مرخصة

إزالة الإعلانات الغير مرخصة

إزالة الإعلانات الغير مرخصة

إزالة الإعلانات الغير مرخصة

إزالة الإعلانات الغير مرخصة

إزالة الإعلانات الغير مرخصة