"مياه أسيوط": تدريب المحصلّين والقرّاء على برنامج طباعة الفواتير الإلكترونية

شهدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، تدريب المحصّلين والقرّاء والمراجعين على برنامج طباعة الفواتير الإلكترونية، وذلك في إطار تطوير المنظومة وبتعاون مشروع الحلول المتكاملة للمياه والممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

ورشة عمل تدريبية

وصرح المهندس علي الشرقاوي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، بأنه بتعاون مشروع الحلول المتكاملة للمياه والممول من الوكالة الأمريكة بعمل ورشة عمل بمركز التدريب بالشركة على برنامج طباعة الفواتير الإلكترونية، الخاص بإصدار الفواتير والتحصيل الإلكتروني، حيث تم البدء بمنطقتيِّ شرق وغرب أسيوط، حيث يتم تصوير عداد العميل، وإدراج القراءة بالعداد، والرقم القومي، ورقم الموبايل، وتحديد الموقع الجغرافي على الخرائط لكل عميل، كما يتم عمل بيان للفواتير المسددة، والفواتير تحت الطلب لكل عميل لتسديد قيمة الاستهلاك الفعلية للعميل من المياه.

كما أوضح رئيس الشركة، أهمية تدريب العنصر البشرى على هذه البرامج، مشيرًا إلى التعاون مع قطاع الشؤون التجارية وقطاع التخطيط، والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات في رفع و تطوير أداء محصلين وقرَّاء الشركة بأحدث أنظمة التكنولوجيا المتاحة.

متابعة أعمال "حياة كريمة"

وفي وقتٍ سابق، عقدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، اجتماعات دورية؛ لمتابعة مجريات الأحداث بالأعمال التنفيذية الجارية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتي تسعى إلى تحسين خدمات المياه والصرف الصحي على مستوى القرية المصرية.

وشدد "الشرقاوي" أثناء الاجتماع، على مديري عموم المناطق، ومهندسي قطاع المشروعات والقائمين على متابعة الأعمال التنفيذية بالمبادرة الرئاسية على مستوى المحافظة بضرورة إنجاز الأعمال القائمة بالمشروعات الكبرى مع ضرورة التغلب على كل العقبات التي تحول دون الوصول إلى الهدف الذي تسعى إليه المبادرة للخروج من العشوائية إلى الحلم العصري.

جانب من التدريب

جانب من التدريب

جانب من التدريب

جانب من التدريب