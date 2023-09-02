السبت 02 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"مياه أسيوط" تناقش نسب تنفيذ مشروعات تطوير قرى الريف المصرى

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

عقدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد برئاسة المهندس على عبدالرحمن الشرقاوي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، اجتماعات دورية لمتابعة مجريات الأحداث بالأعمال التنفيذية الجارية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتي تسعى إلى تحسين خدمات المياه والصرف الصحي على مستوى القرية المصرية، وذلك بحضور مسئولي وحدة حياه كريمة والشركات المنفذة.

رئيس مياه أسيوط: ضرورة إنجاز الأعمال القائمة بالمشروعات الكبرى

وأكد المهندس علي الشرقاوي، أثناء الاجتماع، على مديري عموم المناطق، ومهندسي قطاع المشروعات والقائمين على متابعة الأعمال التنفيذية بالمبادرة الرئاسية على مستوى المحافظة بضرورة إنجاز الأعمال القائمة بالمشروعات الكبرى مع ضرورة التغلب على كل العقبات التي تحول دون الوصول إلى الهدف الذي تسعي إليه المبادرة للخروج من العشوائية إلى الحلم العصري.

وصرح رئيس الشركة بأن الهدف من مثل هذه المجتمعات الدورية تحقيق أعلى استفادة ممكنة ورفع العبء عن المواطنين وذلك من خلال متابعة الأعمال التنفيذية ومدى توافقها مع الجدول الزمنى الموضوع لإنهاء الأعمال والسعي لإيجاد حلول مبتكرة والتغلب عليها.

كما أوصى في نهاية الاجتماع بحصر المشاكل والمعوقات التي تحول دون تنفيذ الأعمال طبقًا للجدول الزمني بهدف سير العمل دون أن تتأثر الخدمة الحالية المقدمة للمنتفعين، حتى يجنى المواطن حصاد تنفيذ المشروعات الاستثمارية بشكل ملحوظ في الأداء الخدمي بقطاعي المياه والصرف الصحي.

هذا وكان قد أعلن في وقت سابق المهندس على الشرقاوي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد عن أنه تم حصول محطة مياه المعابدة وتل زايد على شهادة مأمونية المياه، موضحًا سيادته أن هذا يأتي في إطار حرص الشركة والشركة القابضة للمياه وتوجهات الدولة على حصول جميع محطات مياه الشرب والصرف الصحي على شهادة مأمونية المياه.

وأضاف الشرقاوي أنه تم الانتهاء من استلام محطتي مياه المعابدة وتل زايد على شهادة مأمونية المياه بعد أن تمت دراسة جميع المخاطر المحتملة التي يمكن أن تؤثر على جودة وسلامة المياه المنتجة، بالإضافة إلى إيجاد حلول استباقية وغير تقليدية للتعامل معها إذا حدثت أي مخاطر من الممكن أن تؤثر عليها.

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد المهندس على عبد الرحمن الشرقاوي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة تحسين خدمات المياه والصرف الصحي ضرورة إنجاز الأعمال القائمة التغلب على كافة العقبات

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