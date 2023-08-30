رئيس مياه أسيوط: حصول المعابدة وتل زايد على شهادة مأمونية المياه

قال المهندس علي الشرقاوي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، إنه تم حصول محطة مياه المعابدة وتل زايد على شهادة مأمونية المياه.

وأوضح رئيس مجلس الإدارة أن هذا يأتي في إطار حرص الشركة والشركة القابضة للمياه وتوجهات الدولة على حصول جميع محطات مياه الشرب والصرف الصحي على شهادة مأمونية المياه.

دراسة المخاطر المحتملة

وأضاف الشرقاوي أنه تم الانتهاء من استلام محطتي مياه المعابدة وتل زايد على شهادة مأمونية المياه بعد أن تمت دراسة جميع المخاطر المحتملة التي يمكن أن تؤثر على جودة وسلامة المياه المنتجة، بالإضافة إلى إيجاد حلول استباقية وغير تقليدية للتعامل معها إذا حدثت أي مخاطر من الممكن أن تؤثر عليها.

وأعرب رئيس الشركة عن سعادته لما توصلت إليه الشركة من نجاحات ملموسة؛ لتحقيق أقصى استفادة ممكنة لخدمة المواطنين وتقديم خدمات مياه شرب نظيفة لهم وصرف صحي آمن، مشددًا على حرص الشركة على اعتماد خطة ممنهجة لحصول باقي محطات مياه الشرب على شهادة مأمونية المياه بنسبة ١٠٠%.

وأكد الشرقاوي أن الشركة تولي اهتمامًا كبيرًا بإنتاج مياه شرب نقية مطابقة للمواصفات القياسية صالحة للشرب من خلال قطاع المعامل والمعمل المركزي والمعامل الموجودة بالفروع والمحطات ومعامل وزارة الصحة برفع عينات بصورة دورية ومنتظمة للتأكد من سلامة وجودة المياه المنتجة.

وفي وقتٍ سابق، أنهت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد برنامج التدريب الصيفي للطلاب الناجحين من الصف الأول والثاني بالمدرسة الثانوية الفنية للمياه بواقع 130 طالبًا, وذلك بهدف إعداد وتدريب الطلاب وتأهيلهم في النواحي الفنية والانضباطية والثقافية، واستخدام أحدث الأساليب التكنولوجية في التعليم لمواكبة التطورات في مجال مياه الشرب والصرف الصحي.

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