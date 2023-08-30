الأربعاء 30 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس مياه أسيوط: حصول المعابدة وتل زايد على شهادة مأمونية المياه

شهادة مأمونية المياه
شهادة مأمونية المياه

قال المهندس علي الشرقاوي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، إنه تم حصول محطة مياه المعابدة وتل زايد على شهادة مأمونية المياه.

وأوضح رئيس مجلس الإدارة أن هذا يأتي في إطار حرص الشركة والشركة القابضة للمياه وتوجهات الدولة على حصول جميع محطات مياه الشرب والصرف الصحي على شهادة مأمونية المياه.

دراسة المخاطر المحتملة

وأضاف الشرقاوي أنه تم الانتهاء من استلام محطتي مياه المعابدة وتل زايد على شهادة مأمونية المياه بعد أن تمت دراسة جميع المخاطر المحتملة التي يمكن أن تؤثر على جودة وسلامة المياه المنتجة، بالإضافة إلى إيجاد حلول استباقية وغير تقليدية للتعامل معها إذا حدثت أي مخاطر من الممكن أن تؤثر عليها.

وأعرب رئيس الشركة عن سعادته لما توصلت إليه الشركة من نجاحات ملموسة؛ لتحقيق أقصى استفادة ممكنة لخدمة المواطنين وتقديم خدمات مياه شرب نظيفة لهم وصرف صحي آمن، مشددًا على حرص الشركة على اعتماد خطة ممنهجة لحصول باقي محطات مياه الشرب على شهادة مأمونية المياه بنسبة ١٠٠%.

وأكد الشرقاوي أن الشركة تولي اهتمامًا كبيرًا بإنتاج مياه شرب نقية مطابقة للمواصفات القياسية صالحة للشرب من خلال قطاع المعامل والمعمل المركزي والمعامل الموجودة بالفروع والمحطات ومعامل وزارة الصحة برفع عينات بصورة دورية ومنتظمة للتأكد من سلامة وجودة المياه المنتجة.

وفي وقتٍ سابق، أنهت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد برنامج التدريب الصيفي للطلاب الناجحين من الصف الأول والثاني بالمدرسة الثانوية الفنية للمياه بواقع 130 طالبًا, وذلك بهدف إعداد وتدريب الطلاب وتأهيلهم في النواحي الفنية والانضباطية والثقافية، واستخدام أحدث الأساليب التكنولوجية في التعليم لمواكبة التطورات في مجال مياه الشرب والصرف الصحي.

IMG-20230830-WA0007
IMG-20230830-WA0007
IMG-20230830-WA0009
IMG-20230830-WA0009
IMG-20230830-WA0008
IMG-20230830-WA0008
IMG-20230830-WA0010
IMG-20230830-WA0010
IMG-20230830-WA0011
IMG-20230830-WA0011
IMG-20230830-WA0003
IMG-20230830-WA0003
IMG-20230830-WA0004
IMG-20230830-WA0004
IMG-20230830-WA0005
IMG-20230830-WA0005
IMG-20230830-WA0006
IMG-20230830-WA0006
المهندس على الشرقاوي لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط شهادة مأمونية المياه والشركة القابضة للمياه مياه المعابدة جميع المخاطر المحتملة خدمات مياه شرب نظيفة وصرف صحي آمن

مواد متعلقة

نادى أدب أسيوط يحتفى بديوان "سنا الأشواق" الفائز بجائزة النشر الإقليمى

تطوير ورفع كفاءة قاعات المؤتمرات بجامعة أسيوط

الأكثر قراءة

المنوفية تودع "طبيب الغلابة".. كرّس حياته لخدمة الأهالى والكشف مجانى

بالأسماء.. التشكيل الجديد لـ"المجلس الخاص" بمجلس الدولة فى الحركة القضائية 2024

أسعار الفراخ البيضاء والدواجن اليوم الأربعاء 30 أغسطس

بديل "صلاح".. جواو فيليكس يحسم موقفه من الانضمام إلى ليفربول

بدء حصاد الأرز بعد أسبوعين.. ووزير التموين: توقعات بثبات سعره عند 22 جنيهًا

جريمة مرعبة في قليوب.. ابنة الخالة قتلت "محمد" وسارت بجنازته

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

العرب.. وجهة نظر يابانية

أشرف عبدالشافي

4 ساعات مع نجيب محفوظ فى خمارة القط الأسود

إبراهيم داود

مع تشيخوف مرة أخرى

ماجد حبته

زيارة البرهان

أحمد الصغير

الرئيس المجدد

وائل لطفي

ما الذي نريده من بريكس؟

جلال حمام

لماذا مصر بالتحديد؟

عبدالوهاب داود

كيف أصبحت «البلاهة» باب رزق لا يخيب؟!

صور

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية مشددة من شرطة الاحتلال

الخارجية الفلسطينية تشيد بتقارير دولية حول أهمية محاسبة الاحتلال

أسرار طائرة إسرائيلية باتت ليلة فى السعودية.. على متنها مسئولون أمنيون (فيديو)